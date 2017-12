TRT İZLE: Bayern Münih PSG maçı şifresiz canlı izle! TRT 1 yayın akışı…

Bu akşam Bayern Münih ilk maçta 3-0 yenidiği PSG karşısında farklı galibiyet alarak gruptan lider çıkma mücadelesi verecek. Nefes kesecek Şampiyonlar Ligi B grubu son mücadelesi Bayern Münih Paris Saint Germain maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek. Haberimizden TRT 1 yayın akışını öğrenebilirsiniz. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fransız temsilcisi PSG 3-0 kazanmıştı. Bayern Münih PSG maçı saat 22.45’te başlayacak ve Allianz Arena’da oynancak. İşte Bayern Münih PSG maçı canlı izleme linki, TRT 1 canlı yayını ve yayın akışı…

Ev sahibi Bayern Munih Bundesliga’da 32 puanla lider durumda bulunuyor. Alman ekibi çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bayern’in Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda ise tek mağlubiyeti PSG’ye karşı… Almanlar deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olmuştu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi’nde fırtınalar estiren PSG ise bu hafta ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Unai Emery’nin öğrencileri Strasbourg’a 2-1 mağlup oldular. PGG Şampiyonlar Ligi’nde ise 5’te 5 yaparak sadece bir gol yediler. Yukarıda bulunan linkten TRT 1 canlı yayını ile Bayern Münih PSG maçını canlı izleyebilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

CÜNEYT ÇAKIRA GÖREVFIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya’nın Bayern Münih ile Fransa’nın Paris Saint-Germain takımları arasında 5 Aralık 2017 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

A 4 goal winning marging against PSG? We bet you think that’s never happened before….

Think again! #FCBPSG #packmas #UCL pic.twitter.com/3kwUgmNyiT

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 5 Aralık 2017