TRT İZLE: Bayern Münih PSG maçı şifresiz canlı izle! TRT 1 yayın akışı…
Bu akşam Bayern Münih ilk maçta 3-0 yenidiği PSG karşısında farklı galibiyet alarak gruptan lider çıkma mücadelesi verecek. Nefes kesecek Şampiyonlar Ligi B grubu son mücadelesi Bayern Münih Paris Saint Germain maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek. Haberimizden TRT 1 yayın akışını öğrenebilirsiniz. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fransız temsilcisi PSG 3-0 kazanmıştı. Bayern Münih PSG maçı saat 22.45’te başlayacak ve Allianz Arena’da oynancak. İşte Bayern Münih PSG maçı canlı izleme linki, TRT 1 canlı yayını ve yayın akışı…
BAYERN MÜNİH PSG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE!
Ev sahibi Bayern Munih Bundesliga’da 32 puanla lider durumda bulunuyor. Alman ekibi çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bayern’in Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda ise tek mağlubiyeti PSG’ye karşı… Almanlar deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olmuştu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi’nde fırtınalar estiren PSG ise bu hafta ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Unai Emery’nin öğrencileri Strasbourg’a 2-1 mağlup oldular. PGG Şampiyonlar Ligi’nde ise 5’te 5 yaparak sadece bir gol yediler. Yukarıda bulunan linkten TRT 1 canlı yayını ile Bayern Münih PSG maçını canlı izleyebilirsiniz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:051’de Bugün
10:15Beni Böyle Sev
12:45Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
14:301’de Bugün
14:40Bir Yastıkta Kocayalım
16:30Seksenler
18:55Hava Durumu
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Aslan Ailem
22:40Şampiyonlar Ligi Karş. “Bayern Munih-PSG”
23:30Devre Arası
23:45Şampiyonlar Ligi Karş. “Bayern Munih-PSG”
00:45Leyla ile Mecnun
CÜNEYT ÇAKIRA GÖREVFIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya’nın Bayern Münih ile Fransa’nın Paris Saint-Germain takımları arasında 5 Aralık 2017 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.
Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
A 4 goal winning marging against PSG? We bet you think that’s never happened before….
Think again! #FCBPSG #packmas #UCL pic.twitter.com/3kwUgmNyiT
— FC Bayern English (@FCBayernEN) 5 Aralık 2017
BAYERN MÜNİH PSG MAÇI DETAYLARI…
PSG, Bayern Münih’le Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı yedi maçın beşini kazandı (2M).
Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 24 iç saha maçının 23’ünü kazanan Bayern, sadece Manchester City’ye kaybetti (2-3).
Bayern, evinde oynadığı son dokuz iç saha maçının sekizinde en az üçer gol attı. Allianz Arena’da Alman devinden gol yemeyen son takım Bordeaux’ydu (0-2, Kasım 2009).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en çok gol atan takım olan PSG (25), ayrıca deplasmanda kalesinde gol görmeyen üç ekipten biri (Atletico Madrid ve Barcelona’yla birlikte).
@ChampionsLeague pic.twitter.com/ozQxmC2NmB
— PSG English (@PSG_English) 5 Aralık 2017
Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği üç Bayern maçında da gol atmayı başaran Neymar, ayrıca bu sezon oynadığı beş maçta da (altı gol) rakip fileleri havalandıran iki oyuncudan biri (Cristiano Ronaldo’yla birlikte).
Robert Lewandowski, Allianz Arena’da çıktığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçında 16 gol attı.