Trabzonspor Basketbol Kulübü’nden flaş açıklama

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9.haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçında açılan pankart ve yaşanan olaylar sonrası sular durulmuyor.

Trabzonspor Basketbol Kulübü Fenerbahçe maçının ardından yaşananlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Basına ve kamuoyuna duyuru.

Bilinmelidir ki, Trabzonspor camiasının tüm branşlardaki ilkesi ve önceliği sportmenlik ve kardeşliktir.

Sportmenlik dışı yollarla; bilhassa şike ve teşvikle kupa almayı övgü vesilesi sayanların sporu ve sporcuları suistimali de sürpriz değildir. Şikeyle kazandığı kupayı, polis arabası yakarak kutlayanlar, kardeşlik konusunda ancak kötü örnek olabilirler.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbesi gecesi; kulübümüz, milletinin ve devletinin yanında olduğunu ilk açıklayan kulüp olmuştur. Malum odaklarsa, meşreplerine uygun şekilde, kınama açıklaması yapmak için darbenin sonucunu ve sabahın ilk ışıklarını beklemiştir.

Fenerbahçe`den olay pankarta suç duyurusu! Trabzonspor da savcılığa gideceğini açıkladı Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında açılan olay pankart ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama geldi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Trabzonspor da Fenerbahçe'yi savcılığa şikayet edeceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Bizzat Başkan ve yöneticilerinin ağzından FETÖ liderine yönelik sempati açıklamaları yapan bir grubun, bu günlerde yaşadığı panik ibret vericidir. FETÖ'cüleri ücretsiz şekilde kulübüne üye yapanlar, onlarla kendi tesislerinde maç yapanlar, ortaklık kuranlar, bugün itirafçı olan FETÖ'cü futbolculara formasını giydirenler hep aynı kişilerdir. Tüm bunlar devletimizin kayıtlarıyla sabittir. Yüz on yıllık büyük bir kulübü ve onun temiz yürekli taraftarlarını da suiistimallerine alet etmeye çalışanların, spor alanlarımızda yeri olmamalıdır. Her yanlış hesap gibi, bunun da bozulacağı gün yakındır. İçinde boğuldukları çamuru kulübümüze sıçratmaya çalışanlar, sükut-u hayale uğrayacaklardır.

Trabzon; 15 Temmuz FETÖ'cülerinin alkışlandığı değil, 15 yaşında şehitlerin toprağa düştüğü yerdir.

3 Aralık Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynadığımız Fenerbahçe Doğuş maçı sonrasında kulübümüze ve camiamıza gerek medyada gerekse sosyal medyada, tek ve organize bir kaynaktan yönetildiği izlenimi veren, “FETÖ'cü” yakıştırması yapmaya çalışanlar hakkında, gerekli hukuki süreci başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.