Tercüman Yunus Akbulut darp raporu aldı, şikayetçi oluyor!

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'un evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan olaylarda yaralanan tercüman Yunus Akbulut şikayetçi olacak.

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçından sonra soyunma odası koridorlarında yaşanan kavgada yaralanan Yunus Akbulut’un darp raporu aldığı öğrenildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, futbolculardan Cristian Sapunaru ve takım tercümanı Yunus Akbulat’a karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında saldırı olduğu iddia edildi.

HAFIZA KAYBI YAŞADI!

Saldırıya uğrayan Marius Sumudica’nın olaylar sonrası burnunun kanadığı ve tercümanının da hastaneye götürüldüğü belirtildi. Yaşanan olaylardan sonra başına ve burnuna darbe alan Kayserispor tercümanı Yunus Akbulut’ın geceyi doktor gözetiminde geçirdiği, geçici hafıza kaybı yaşayan Akbulut’ın burnuna tanpon tedavisi yapıldığı öğrenildi. Saldırının ardından darp raporu alan Akbulut’un şikayetçi olacağı ifade edildi.

Alanyaspor Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu: Sumudica tiyatro oynadı Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

KAYSERİSPOR GERİLİM İSTEMİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir şunları söyledi: “Aramızda herhangi bir problem olamaz. Ben bu görüntülerden dolayı Türk spor kamuoyundan özür diliyorum. Bu meselenin uzamasını istemiyorum. Yetkililer sonuca karar verecekler. Ben yetkili olsam, ‘Büyük bir olay olmamış’ derim ve konuyu kapatırım”

BAŞKANLAR ÇÖZÜM ARIYOR

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise “Bu konular başkanlar arasında çözülecek konular. Bazı şeylerin abartıldığını düşünüyorum. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz” ifadelerini kullandı.