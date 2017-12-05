Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak?

Survivor 2018 All Star'da ünlüler takımında boy gösterecek iki yarışmacının daha ismi belli oldu ve kadro gönüllüler hariç genel olarak şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın kadroya eklediği 2 isim kim? Peki Survivor 2018'e katılacağı belli olan 11 isim kim? Survivor 2018 ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtı ve Survivor All Star'la ilgili merak edilenler...

Survivor 2018 kadrosu belli olmaya başladı. Ünlüler kadrosunda toplamda 11 isim belli oldu. Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2018 All Star’ın başlangıç tarihi ve yeni eklenen isimlerle oluşan kadro…

Bu sene All Star versiyonu ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor 2018’de şarkıcı Nihat Doğan ve eski futbolcu Ümit Karan yarışacak.

Survivor 2018'de önceki yıllarda başarı göstermiş yarışmacıların bir arada yarışacağı bir All Star grubu kuruluyor. Yarışmanın yapımcısı ve sunucu olan Acun Ilıcalı, adaya gidecek 8 kişinin ismini açıklamıştı. Son olarak Survivor 2018 All Star'a katılacak olan iki ismin daha belli olduğu, bu isimlerin ise Ümit Karan ve Nihat Doğan olarak belirlendiği öğrenildi.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU OGEDAY OLMUŞTU

Survivor 2017 büyük finali Kıbrıs’ta gerçekleşti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Ogeday Girişen arasında survivor 2017 şampiyonluğu için SMS oylaması yapıldı. Kıbrıs'ta yapılan finale bugüne dek bütün elenen yarışmacılar da katıldı. Yapılan halk oylamasının ardından Survivor 2017'nin şampiyonu belli oldu. Survivor 2017'nin şampiyonu gönüllüler takımını temsil eden Ogeday Girişken oldu. Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor. Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına ‘3. defa Survivor mı? ‘İmkânsız…' dedi gururum. ‘Riskli…' dedi. Tecrübem, ‘Manasız…' dedi. Mantığım, ‘Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim… ‘Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.

Come back Umitkaran (@umitkaran)’in paylaştığı bir gönderi ( 3 Ara 2017, 11:19 PST )

İŞTE SURVİVOR'A KATILACAK 11 İSİM

Hilmicem İntepeAdem KılıççıHakan HatipoğluMurat CeylanCumali AkgülTurabi ÇamkıranSema AydemirNagihan KaradereMerve AydınÜmit KaranNihat Doğan

İKİ YIL ÖNCEKİ ALL STAR KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Sosyal medyada Özgecan Aslan'ın katledilmesi hakkında milyonlarca paylaşım yapılırken, türkücü Nihat Doğan’ın attığı Tweet büyük tepki çekti. Nihat Doğan, tepki gören Tweet’ini daha sonra sildi. Ancak bu çıkışı yüzünden o sıra Survivor All Star kadrosuna seçilen Doğan gelen tepkiler üzerine kadrodan çıkarıldı.

Survivor 2018’in ne zaman başlayacağı belli oldu. Tv8’in sahibi medya patronu Acun Ilıcalı, kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programında Survivor 2018’in 10 Şubat 2018 Cumartesi günü başlayacağını resmen açıkladı.

NİHAT DOĞAN'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Survivor 2018 kadrosuna dahil edilen Nihat Doğan geçmişte attığı bu tweeti ve yaşananları adeta unutmuşcasına ya da unutulduğunu düşünerek dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Acun Ilıcalı tarafından adaya davet edilen Doğan bakın nasıl bir paylaşımda bulundu… “Allah'ın yazdığını kullar silemez. Erteleyebilir lakin engelleyemezsiniz. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018'e gidiyorum”