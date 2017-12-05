Şenol Güneş’ten yardımcısına itiraz tepki

Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek'e tokat attığı iddilarının ardından gerçek ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 14.haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından siyah beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili ortaya şok bir iddia atıldı.

Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı derbi maçta Şenol Güneş ile yardımcısı Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıkmış ve tecrübeli teknik direktörün Çiçek’e tokat attığı öne sürülmüştü.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler ise gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülerde Şenol Güneş’in ‘Tokat’ iddialarının aksine yan hakeme itirazlarda bulunan Şeref Çiçek’e tepki gösterip iterek yerine oturmasını söylediği görülüyor.