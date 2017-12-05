Safet Susic: “Acıyorum ve üzülüyorum”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, son dakikada yedikleri golle 2-1 yenildikleri Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, ”Oyuncularımın iyi mücadelesine ve son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından bir puan alabilirdik” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, ”Acıyorum ve üzülüyorum. Oyuncularımın iyi mücadelesine ve son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından bir puan alabilirdik” dedi.

Maçtan önce sakat ve cezalı oyuncularının olduğunu aktaran Susic, ”Ligin de iyi takımların biriyle oynayacaktık. En azından bir puan alabilirdik. Hakem ile ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Onu sizlere bırakıyorum. Kayserispor tam takımdı, biz 6 eksik ile sahaya çıktık. İdeal takımımızdan yoksun oynadık. Buna rağmen bir puan alabilirdik. Üstelik son 20 dakika 10 kişi olmamız onlar için avantaj oldu” diye konuştu.

MAÇ SONUCU: Aytemiz Alanyaspor 1-2 Kayserispor | Spor Toto Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmandan Umut Bulut'un 90+3'teki golüyle 2-1 galip ayrılan Kayserispor zirve takibini sürdürmeyi başardı. İlgili Haberi Oku