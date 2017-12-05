Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları’ndan men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya’nın 2018 Kış Olimpiyatları’ndan men edildiğini açıkladı. Rusya, Güney Kore’nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları’nda mücadele edemeyecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Olimpik Komitesi’nin sistematik olarak doping yaptığı ve bu nedenle Rus sporcuların olimpiyatlara katılamayacağını, ancak dopinge bulaşmadığı kanıtlanan sporcuların olimpiyat bayrağı altında tarafsız olarak yarışabileceği bildirildi.

Rusya Kayak Federasyonu’ndan yapılan ilk açıklamada ise, bu karar sonrası büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadıkları ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) daha önce, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nda doping yaptığı tespit edilen Rus sporculara ömür boyu men cezası vermişti.

IOC`den flaş karar! Üç Rus sporcuya ömür boyu men cezası verildi IOC, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan üç Rus sporcu Yulia Chekaleva, Anastasia Dotsenko ve Olga Zaytseva'ya doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi. İlgili Haberi Oku