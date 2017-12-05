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Olimpik sporcu Edwin Mosquera barda öldürüldü

Kolombiyalı olimpik milli halterci Edwin Mosquera'nın ülkesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi
09:525 Aralık 2017
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Olimpik sporcu Edwin Mosquera barda öldürüldü

Mosquera, ülkenin batısındaki Valle Del Cauca eyaletinin Palmira şehrindeki bir gece kulübünde tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü. Edwin Mosquera’nın silahlı saldırıda önce dizinden yaralandığı, ardından da başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi.

Kolombiya Halter Federasyonu yetkilileri, federasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrularken, sporcunun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

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Emniyet güçleri, Mosquera’nın katilinin yakalanması için bilgi sağlayacaklara 2 bin 500 dolar para ödülü veriyeceğini açıkladı.

Brezilya’nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları’nda 69 kiloda podyuma çıkan sporcu, genel sıralamada 7’nci olmuştu. 32 yaşındaki halterci, Rio Olimpiyatları öncesinde ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı.

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Edwin Mosquera
Son güncelleme: 11:49 | 05.12.2017
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