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Manchester City’den Lionel Messi’ye çılgın teklif 

Barcelona ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Messi'nin, İngiliz devi Manchester City'nin inanılmaz teklifini reddettiği öğrenildi.
17:345 Aralık 2017
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Manchester City’den Lionel Messi’ye çılgın teklif 

Altyapısında yetiştiği Barcelona ile kontratını 2021’e kadar uzatan Lionel Messi’yle ilgili bugün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, Manchester City’nin yıldız futbolcuya, Barcelona ile sözleşme yenilemeden önce çılgın bir transfer teklifi yaptığını yazdı.

Habere göre Messi’ye 100 milyon Euro’luk bir imza parası teklif eden City, Arjantinli yıldıza yıllık 50 milyon Euro da maaş teklif etti. Ancak Arjantinli yıldız bu çılgın teklifi reddederek Barcelona’da kaldı.

05 Aralık 2017 İspanyol El Mundo Gazetesi, Messi`nin yeni kontratını açıkladı. Arjantinli yıldız, yılda 50 milyon Euro ücret ve toplam 100 milyon Euro imza parası alacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
barcelona Manchester City messi
Son güncelleme: 17:45 | 05.12.2017
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