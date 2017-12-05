Leipzig BJK maçı ne zaman oynanacak? Leipzig Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Grup liderliğini garantileyen Beşiktaş için Leipzig deplasmanı formalite maçı olacak. Dolmabahçe'de Leipzig'i 2-0 deviren Beşiktaş, grup aşamasının son maçında Almanya'da Leipzig'e konuk oluyor. Beşiktaş yönetimi en riskli ülkelerden biri olarak gördüğü Almanya'ya da Türkiye'den taraftar götürmeyecek. Peki Leipzig Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Beşiktaş 6. hafta maçında Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. 2.lik şansı hala devam eden Leipzig ise Beşiktaş’ı yenerek Porto’nun puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaraylı eski futbolcu Bruma’nın formasını giydiği ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Leipzig’in Porto ile birlikte gruptan 2. çıkma şansı var.

Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda mücade elen temsilcimiz Beşiktaş; Porto, Monaco ve Leipzig’in olduğu gruptan çıkmayı garantiledi. Porto’yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş evinde ise 1-1 berabere kalmıştı. Yine deplasmanda Monaco’yu 2-1’le deviren Beşiktaş, Fransız ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

LEİPZİNG BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

11 puanla zirvede yer alan siyah beyazlılar, Alman ekibiyle yaptığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Rakibini sahasında yenen Beşiktaş, grupta çıktığı 5 maçında da yenilgi yüzü görmedi.6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, Leipzig deplasmanında rekora odaklandı! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarında G Grubu'nda Leipzig ile karşılaşacak. Yarın akşam Leipzig RB Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak ve Macar hakem Viktor Kassai tarafından yönetilecek. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ’IN KORKUSU

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı büyük bir ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor. UEFA’dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Siyah Beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto ve Monaco deplasmanlarına da Türk seyirci götürmemişti. Bu kararını 2 sezon boyunca uygulamakta kararlı olan Beşiktaş yönetimi en riskli ülkelerden biri olarak gördüğü Almanya’ya da Türkiye’den taraftar götürmeyecek.Bu kararını geçtiğimiz günlerde resmi olarak UEFA’ya ve Leipzig kulübüne bildiren Siyah-Beyazlı yönetim protokolde yer olmama ihtimaline karşı sadece yönetici ve görevli bir kaç kulüp çalışanı için 20 adet bilet alarak geri kalan tüm bilet haklarından vazgeçti.

TARAFTARLARA KİMLİK SORULACAK

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda son 16 biletini cebine koyan Beşiktaş, son maçta Almanya’nın Leipzig takımına konuk olacak. Alman kulübü ise, yarın oynanacak son grup maçı için Türklere yaklaşık bin bilet sattı. Kulüp yetkilileri, maça yönelik sıkı güvenlik tedbirlerinin alınacağını ve stada girerken taraftarlara biletin yanı sıra kimlik de sorulacağını belirttiler.

HAKEM VİCTOR KASSAİ

Beşiktaş, kapıdaki tehlike nedeniyle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmemiş ve rakiplerinden de Türklere bilet satılmamasını istemişti. Bugüne kadar işleyen bu sistem Leipzig maçıyla sona erecek. Alman kulübü Türk taraftarlara farklı tribünlerden bilet satışı yaptı.UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena’da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai’nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas’ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

MUHTEMEL 11’LER

LEİPZİG: Peter, Gulacsi, Klostermann, Willi Orban, Konate, Halstenberg, Diego Demme, Ilsanker, Kampl, Poulsen, Timo Werner

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Pepe, Adriano, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

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