İspanyol El Mundo Gazetesi, Messi’nin yeni kontratını açıkladı.

Arjantinli yıldız, yılda 50 milyon Euro ücret ve toplam 100 milyon Euro imza parası alacak.

5 yıllık kontratın toplam maliyeti 350 milyon Euro. Messi’nin geliri, imaj hakları ve bonuslar hariç 2021’e kadar yılda net 35 milyon Euro Lionel Messi, kendisini 2021’e kadar Barcelona’ya bağlayan sözleşmeyi geçtiğimiz günlerde resmen imzalamıştı. İspanyol El Mundo Gazetesi, bu kontratın detaylarını açıkladı. Bu na göre Messi 100 milyon Euro imza parasını 5 yılda 20’şer milyon Euro olarak alacak. Arjantinli yıldızın yıllık ücreti de 50 milyon Euro olarak belirlendi. Böylece Messi’nin Barcelona’ya 5 yıllık maliyeti 350 milyon Euro’yu bulacak. Futbolcunun eline imaj hakları ve bonuslar hariç yılda net 35 milyon Euro geçecek.

Diğer bir deyişle Messi, 2021’e kadar her gün 95 bin 890 Euro, her dakika 3.995 Euro kazanacak.

Ancak Messi’nin bu maliyeti Barcelona’nın maaş giderini bütçesinin % 84’üne çıkaracak. UEFA, % 70’e kadar limit tanıyor.

Messi`nin heykeline ikinci saldırı! Bu sefer ayaklarını kestiler Lionel Messi'nin ülkesi Arjantin'deki heykeline ikinci kez saldırı oldu. İlgili Haberi Oku