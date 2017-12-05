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Eski Galatasaraylı Jo yılın futbolcusu seçildi

Eski Galatasaraylı Jo, Brezilya Serie A'da yılın futbolcusu seçildi.
12:055 Aralık 2017
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Eski Galatasaraylı Jo yılın futbolcusu seçildi

Brezilya Serie A’da şampiyon olan Corinthians’ın golcüsü eski Galatasaraylı Jo ligde yılın futbolcusu seçildi. 34 maçta 18 gol atan Jo , takımının lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

2009-2010 sezonunun 2’nci yarısında Galatasaray forması giyen Jo, 15 maçta 3 gol kaydetmiş ve performansının yeterli bulunmamasından dolayı gönderilmişti. Serie A’da yılın futbolcusu  ödülünü alan Jo, ” İyi bir yıl geçirdim ve Corinthians taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu oldum. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum ve ödülümü takım arkadaşlarıma adıyorum” dedi.

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