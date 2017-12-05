Eski Beşiktaşlı Opare Premier Lig yolunda
Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Daniel Opare, Premier Ligi devlerinin dikkatini çekti.
Bir dönem Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Daniel Opare, Premier Ligi devlerinin dikkatini çekti.
West Ham’ın ardından Everton ve Swansea’nin de oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.
Daily Mail’in haberine göre göre Beşiktaş’ta sağ bekte forma giyen oyuncu, kulübü Augsburg’daki performansıyla İngiliz ekiplerinin radarına girmeyi başardı.
Opare’yle Milan, Sevilla ve Marsilya’nın da ilgilendiği belirtiliyor.
Ganalı futbolcu 2014/15 sezonunun devre arasında Porto’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelmişti.