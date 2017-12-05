Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Eski Beşiktaşlı Opare Premier Lig yolunda

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Daniel Opare, Premier Ligi devlerinin dikkatini çekti.
12:435 Aralık 2017
0
Eski Beşiktaşlı Opare Premier Lig yolunda

Bir dönem Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Daniel Opare, Premier Ligi devlerinin dikkatini çekti.

West Ham’ın ardından Everton ve Swansea’nin de oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.

Daily Mail’in haberine göre göre Beşiktaş’ta sağ bekte forma giyen oyuncu, kulübü Augsburg’daki performansıyla İngiliz ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

Opare’yle Milan, Sevilla ve Marsilya’nın da ilgilendiği belirtiliyor.

Ganalı futbolcu 2014/15 sezonunun devre arasında Porto’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelmişti.

05 Aralık 2017 Beşiktaş Leipzig maçı için Almanya`ya gitti! Şampiyonlar Ligi G grubunda yarın akşam RB Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş Almanya'ya gitti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
almanya beşiktaş Daniel Opare ingiltere premier lig trasnfer
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER