Erol Bulut: ‘Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız’

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu hafta oynayacakları Göztepe maçında yakaladıkları pozisyonları değerlendirmek istediklerini belirterek, “Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki haftalık değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, son haftalarda iyi oynamalarına rağmen buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini belirterek, “Bunu yaparken aynı zamanda kalemizde de az pozisyon veriyoruz. Takımın başına geldiğimizden bu yana gerçekten defansif anlamda iyi işler yapıyoruz. Aslında ofansif anlamda da iyi işler yapıyoruz. Üreten bir Yeni Malatyaspor var. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Son haftalarda aynı zamanda üreten bir takımız ama golü bir türlü bulamıyoruz. Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz” diye konuştu.

‘Gol yollarında biraz eksikliğimiz var’

Gol yollarında etkisiz olduklarını ve antrenmanlarda bu konu üzerinde çalıştıklarını kaydeden genç teknik adam, “Yeni Malatyaspor'a geldiğimde söylemiştim, bu takımla beraber 7 haftalık bir hazırlık dönemim olmadı. Bazı şeyler hemen değişmiyor. İlk haftalarda kazanmamız gereken maçlar oynadık. Konyaspor maçında verilmeyen bir golümüz var. Sonrasında Fenerbahçe ile oynadık. Güçlü bir ekip karşısında taraftarının önünde mücadele ettik. Orada yediğimiz erken gelen 3 gol var. Başakşehir maçını 2-0 kaybettik ama ben hala o maçın 1-0 olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe'den sonra mücadele ettiğimiz maçlarda puan ya da puanlar alabileceğimiz oyunu sergiledik. Saha içerisinde yeterince üretken bir Yeni Malatyaspor vardı. Genel olarak baktığımızda az gol yedik, ama 4 gol attık. Daha fazla gol atmamız gerekirdi. Gol yollarında biraz eksikliğimiz var. Antrenmanlarda bu konu üzerinde her hafta çalışıyoruz. Ürettiğimiz pozisyonlarda daha başarılı olup gol atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Fenerbahçe ile Bursaspor hücum performansları ile dikkat çekiyor Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede her iki ekibin benzer hücum performansları dikkat çekiyor. Ligin en çok gol atan ekiplerinden olan iki takım, gollerinin büyük bir kısmını yabancılardan ve hemen hemen benzer dakikalarda buluyor. İlgili Haberi Oku

‘Kulüp yönetimi ve başkan bu yönde karar aldılar’

Bulut, kadro dışı bırakılan ve altyapıyla antrenmanlara çıkan defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ın durumunun yönetimle alakalı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yalçın'ın durumuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Başkan, yönetim ve Yalçın Ayhan arasında gelişen bir meseledir. Kulüp yönetimi ve başkan bu yönde karar aldılar. Buna bizim saygı duymamız gerekiyor. Bu konulara girdiğim takdirde diğer konulara vakit ayıramam.Konsantrasyonumu futbolcularıma ve takımıma verip sahada yapabileceklerimize odaklanmamız lazım. Futbolcularımızda aynı şekilde, başka işlerle kendilerini meşgul ederse kendi görevimizden uzaklaşmış olacağız. Bu yönde yöneltilen sorulara yönetimimiz daha iyi cevap verecektir.” Teleset Mobilya-Yeni Malatyaspor maçında Cüneyt Çakır`dan tartışmalı karar Ligde Evkur Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır, maçın son dakikalarında tartışmalı bir karara imza attı. İlgili Haberi Oku

Kalan maçlarda yakalayacakları pozisyonları değerlendirerek, aldıkları puanlarla devre arasına rahat girmek istediklerini belirten Bulut, “Devre arasından önce ligde son 3 maçımız var. Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor ligin iyi takımları. Kadrolarında bulunan futbolcular topu iyi oynuyor. Bizim önümüzde, üst sıralarda yer alan kulüpler. Oynayacağımız bu maçlarda daha fazla gol atmak istiyoruz. Aynı şekilde onlara da az pozisyon vermeye çalışacağız. Bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Maç gününe kadar bunun üzerine çalışacağız. Hedeflediğimiz puanları bu son 3 maçta alarak, devre arası kampına rahat gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulut, Dening'in performansıyla ilgili de konuşarak, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Futbolcuların kariyerinde inişli çıkışlı grafikleri olabiliyor. Bazı oyuncularımız ligin ilk haftalarında üstün performans sergiliyordu, son haftalarda düşüşteler. Her düşüşünde bir çıkışı mutlaka oluyor. Ama demek olmuyor ki, bu oyuncu kötü bir futbolcu veya iyi oynamıyor. Maçtan maça oyuncuların karşılaştığı rakiplerde değişiyor. Negatif olarak oyuncularım hakkında bir söz söyleyemem. Haftalardır takımın içerisinde iyi neticeler alanlar kendileri. Form düşüklüğü var. Dia iyi çalışan bir oyuncu ama maçlarda istediğimiz performansı henüz alamadık. Dening, antrenmanlarda daha iyi performans göstermesi gerekiyor. Bunu son haftalarda yapıyor. Maça girdikten sonra da bunun karşılığını kendisinden alıyoruz. Dening'in daha da iyi işler yapacağını düşünüyorum.”