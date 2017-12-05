Dursun Özbek’in Tudor şifreleri… Riekerink’e de aynısını yapmıştı

Dursun Özbek'in son röportajında Tudor'un ismini telaffuz etmemesi dikkat çekti çünkü...

Başakşehir’e karşı alınan 5-1'lik yenilgiden sonra sessiz kalan ancak Alanya galibiyetinin ardından Tudor'un arkasında durduklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, dün NTV Spor'a yaptığı açıklamada Hırvat teknik adamın adını dahi ağzına almaması dikkat çekti.

Beşiktaş derbisinin kaybedilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı camianın teknik direktör İgor Tudor'un kovulup yerine Fatih Terim'in getirilmesini istemesi hakkında konuşan Özbek, “Yarın (bugün) bizim rutin yönetim kurulu toplantımız var. Cumartesi günü çok üzüldük ama olayı speküle etmememiz lazım. Bu toplantı da bizim rutin toplantımız olacak” ifadelerini kullandı.

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Terim'le görüştüğü yönünde çıkan iddialara da yanıt veren başkan, “Fatih Terim, Türk futbolu için önemli bir isim. Ancak kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Zaten kendisi de bunu ifade etti” dedi.

Galatasaray yönetiminin, farklı Başakşehir ve Beşiktaş mağlubiyetlerine rağmen henüz görevden almadığı teknik direktör İgor Tudor, artık her hafta kendisinin kaderini belirleyecek olan maçlara çıkacak.

Sarı-Kırmızılı taraftarın yoğun baskısına rağmen Fatih Terim'le henüz bir görüşme yapmayan başkan Dursun Özbek'in, Hırvat teknik adama son bir şans daha vermeyi planladığı öğrenildi.

Ligin ilk devresinin bitmesine 3 maç kaldığı ve takımın Anadolu kulüplerine karşı hata yapmadığı için bekleme kararı alan başkanın, olası bir puan kaybında ise fikrinin tamamen değişebileceği ifade edildi.Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numarası, üst üste oynanacak Akhisar, Malatya veya Göztepe maçlarından birinde bile berabere kalıp puan kaybetmesi durumunda Tudor'la yolları hemen ayırmayı planlıyor.

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eçtiğimiz sezonun son bölümünde göreve geldiği Galatasaray'ın başında kalması için önündeki 3 maçtan da zaferle ayrılmak zorunda olduğunu bilen Igor Tudor'un ise üzerinde büyük baskı hissettiği bildirildi.Galatasaray’da Igor Tudor kararı verildi – Fatih Terim açıklamasıBu hafta kendi evinde Akhisar'ı ağırlayacak olan Cimbom, daha sonra deplasmanda Malatya'yla oynayıp, devrenin son maçında ise Göztepe'yi konuk edecek.

RİEKERİNK’DE AYNISINI YAPMIŞTI!

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz sezon Kayseri maçında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından kovulması istenilen Jan Olde Riekerink hakkında da aynı tutumu sergilemişti.

Tüm toplantılarında ‘Bay Riekerink' ismini telaffuz eden Özbek, Hollandalı teknik adamla yolları ayırmadan önce 13 Şubat'ta yaptığı basın toplantısında Riekerink'in de adını telaffuz etmemişti. Özbek hemen ertesi gün ise Riekerink'i görevinden almıştı.

A Milli Takım'la olan sözleşmesi tek taraflı feshedildiği için Futbol Federasyonu'na dava açan Fatih Terim'in, Galatasaray'la anlaşması halinde bile tazminatının tamamını alabileceği bildirildi.

Terim'in Galatasaray ile sözleşme imzalamasının, davayı kazanmasında engel olmadığı ifade edildi. Bilindiği gibi Terim, Futbol Federasyonu ile yaptığı sözleşmenin 6. maddesi gereği 3,5 milyon Euro tutarında tazminatını alabilmek için dava açmıştı.

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Bunun sonucu “Terim, Galatasaray'ın başına gelirse, federasyon aleyhine açtığı davayı kaybeder, tazminat alamaz” şeklinde tartışmalar gündeme gelmişti. Ancak hukukçuların önemli bölümü bu konuda Terim'in lehine görüş bildirdi.