Cengiz Günaydın ‘Maçlara çıkmak istemiyoruz’ açıklaması!

Futbolda, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın'ın "Maçlara çıkmak istemiyoruz!" çıkışı, gündemi sarsmıştı. Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, bu sabah S Sport TV - Radyospor ortak canlı yayınına katılarak bu tepkinin perde arkasını tüm detayları ile anlattı.

Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül ve program moderatörü Selçuk Aytekin’in sorularını yanıtlayan Cengiz Günaydın, kendi ifadesiyle, ’35 milyon insanı temsil eden’ ve yarısı şehir takımı olan 90 kulübün düşürüldüğü büyük sıkıntıyı dile getirdi. Günaydın, “90 kulüp maçlara çıkmak istemiyor! Valisi, Kaymakamı olan şehirlerden takımlar arayıp ‘Siz niye orada oturuyorsunuz! Biz maça çıkmayacağız, hakkımızı savunun!’ diyorlar” dedi.

İşte Cengiz Günaydın’ın açıklamaları…

“Spor Toto Teşkilatı, ligin 6. haftasına geldiğimizde ‘Tasarrufa gidiyoruz’ dedi! 2. ve 3. Lig kulüplerinin gelirlerini düşürme kararı aldı. Eskiden haftada 28 maçımız İddaa programına alınırken şu an 18 maçı bültene koyuyorlar. Söz konusu olan para da yıllık 500-600 bin TL boyutunda.. Biz 4-5 yıldır bu parayı alıyorduk. Arttırılmasını da istemedik ki, buna razıyız. İddaa bülteninin zayıf olduğu salı-çarşamba-perşembe günlerine 2. ve 3. lig maçlarını koyalım, hem iddaa bülteni zenginleşsin hem de biz gelirlerimizden olmayalım dedik ama dönüş olmadı”

“2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak 90 kulübün katılımıyla yarın Ankara’da bir toplantıya gireceğiz, hafta sonunda maçlara çıkıp çıkmayacağımız bu toplantı sonrasında belli olacak.. 2. Lig ve 3. Lig’deki 90 kulübün 45 tanesi şehir kulübü. Bu takımlar gözardı edilemez. Ayrıca yaklaşık 5 sezondur alt ligler televizyonda yayınlanmıyor. Bu konuda da çalışmalarımız oldu fakat sonuca ulaşamadık. Yayınlarımız olmayınca sponsor noktasında sıkıntı yaşıyoruz.”

“Yayın konusunda şu anda net bir şekilde çalışmamız yok. Süper Lig kulüpleri hiç küme düşmeyecek gibi davranıyor! TFF bize söz verdiği bütçeyi az da olsa günü gününe ödüyor. Ama Spor Toto’da sıkıntı var. Ülkemizde futbol konusunda ciddi sıkıntılar var. Hakkımız gasp edildi. Cumhurbaşkanımız ile bu konuyu görüşeceğiz. Kendisine herşeyi aktaracağız.”

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“Kulüplerimiz dernek statüsünde yönetiliyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Yayıncı kuruluş, Süper Lig takımlarına yüksek rakamlar harcıyor. Bizler alt liglerde sıkıntı yaşıyoruz. Langa Tesisleri, Fatih İlçesine bağlı. Fatih takımı olarak, Karagümrük Kulübü olarak tesisleri talep ettik. Fakat tesislerin Ensar Vakfı’na verildiği söylendi. Bizler, öğrenciler mağdur olmasın, konaklamalarını biz sağlayalım ama orası futbol için dizaynedilmiş, oraya biz geçelim dedik. Fakat sonuç alamadık. 4 yıl öğrenciler tesislerde kaldı, bu zaman zarfından sonra da tesisleri Eyüpspor kullandı. Bu sezon ise Erokspor, Langa Tesisleri’ni kullanıyor. Erokspor, Beyoğlu’nun takımı.”

“Biz aynı zamanda Gelişim Ligi takımıyız. 15 yaşında çocuklar burada oynuyor. Bundan yaklaşık 1 ay önce Erokspor’la genç takımımız maç yaptı. Karşılaşmadan sonra dağıtılan kumanyalar sadece Eroksporlu oyunculara verildi. Bu kumanyalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Galatasaray da Başakşehir ile oynadı bu ligde, Galatasaraylı çocuklara da kumanya vermediler. Biz itiraz edince, bu sefer kumanyayı tamamen kaldırdılar. İnsan gerçekten tıkanacak noktaya geliyor. Her takıma kumanya vermek yerine kumanyayı tamamen kestiler. Çözüm bu değil.”

“Halide Edip Adıvar takımının futbol oynayacak sahası yok. 1908 yılında kurulan Vefa Kulübü şu anda çanta gibi! Vefa’nın irtibat bürosu yok. Bütün imkanlar birkaç kulübe aktarılıyor. Büyük camialar yok oluyor. Vefa Stadyumu 1942 yılından beri aynı durumda, stadyuma bir çivi dahi çakılmamış.”

“Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’tan umutluyduk, sporun içinden gelmişti, fakat şu anda zor durumdayız. Biz Kulüpler Birliği olarak Bakanımızdan randevu talep ettik. Fakat 5 aydır Sayın Bakanımızla görüşemedik. Her kulübün 100 bin taraftarı olduğunu düşünürsek 9-10 milyonluk bir kitle var. Artık bıçak kemiğe dayandı. Beni kulüp başkanları arıyor, ‘Neden o koltukta oturuyorsun?’ diyor. Biz 92 yıllık kulübüz ve semt takımıyız. Yıllık bütçemizin tamamı 2 milyon TL. Süper Lig’te bir takımın bir maçta aldığı galibiyet primi neredeyse bu kadar zaten!”

NOT: Geçen sezon Spor Toto, İddaa gelirleri toplamında; 2. Lig takımlarına 28 maç için maç başı 45 Bin TL ortalama ücret, 3 Lig takımlarına ise 18 maç için maç başı 45 Bin TL ücret ödedi. Bu sezon ise 45 Bin TL ücret ödeyerek, 2. Ligi 18 maça, 3. Ligi ise 11 maça düşürdü.

(Ajansspor)

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