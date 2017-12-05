Şampiyonlar Ligi’nde A, B, C ve D gruplarında 6. hafta sonuçları! Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri…

Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmaları ile devam ederken Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Bayern Münih, Paris Saint Germain'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Beşiktaş'ın bir üst turdaki muhtemel 5 rakibi de belli oldu

Şampiyonlar Ligi grupları son hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan mücadelelerle devam ederken bir üst tura yükselen takımlar arasında Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

A Grubu’nda Benfica sahasında Basel’e 2-0 mağlup olurken Manchester United geriye düştüğü maçta CSKA Moskova’yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Basel ise grubunu ikinci sırada bitirirken CSKA Moskova aldığı yenilgiyle Devler Ligi’ne veda ederek Avrupa Ligi’ne gitti.

B Grubu’nda ise Bayern Münih evinde ağırladığı Paris Saint Germain’i 3-1 mağlup ederken Celtic sahasında Anderlecht’e 1-0 yenilmekten kurtulamadı. PSG grubu lider tamamlarken Bayern Münih ikinci sırada yer aldı.

C Grubu’nda ise Chelsea evinde Atletico Madrid ile karşılaştı. İspanyol ekibi Atletico Madrid’in 1-0 öne geçtiği maçı İngiliz ekibi ikinci yarıda bulduğu golle 1-1’lik beraberlikle tamamladı. Gruptaki diğer maçta Roma, Qarabağ Ağdam’ı 1-0 mağlup etti. Roma grubu lider tamamlarken Chelsea ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

D Grubu’ndaki karşılaşmada ise sahasında Sporting Lizbon’u ağırlayan Barcelona 2-0 kazanırken Juventus deplasmanda Olympiakos’u 2-0 yenmeyi başardı. D Grubu’nda Barcelona lider konumda bir üst tura yükselirken Juventus ikinci sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçların ardından A, B, C ve D gruplarında bir üst tura yükselen takımlar arasında Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Öte yandan H grubunu lider tamamlamayı garantileyen Real Madrid de siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri arasında yerini almıştı.

İŞTE GECENİN MAÇLARINDAN TOPLU SONUÇLAR

A GRUBU

Benfica 0-2 Basel / (Mohamed Elyounouss 5′, Oberlin 65′)

Manchester United 2-1 CSKA Moskova (Alan Dzagoev 45′, Romelu Lukaku 64′, Rashford 66′)

B GRUBU

Bayern Münih 3-1 Paris Saint-Germain / (Lewandowski 9′, Tolisso 38′ 69′, Mbappe 50′)

Celtic 0-1 Anderlecht (Jozo Simunovic k.k. 62′)

C GRUBU

Chelsea 1-1 Atletico Madrid (Saul Niguez 56′, Hazard 76′)

Roma 1-0 Qarabağ Ağdam (Perotti 53′)

D GRUBU

Barcelona 2-0 Sporting Lisbon ( Paco Alcacer 59′, Mathieu k.k. 90+3′)

Olympiakos 0-2 Juventus / (Cuadrado 16′, Bernardeschi 90′)