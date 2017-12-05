Bursaspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Batalla şoku

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da başarılı futbolcu Pablo Martin Batalla'nın kasığında yaşadığı zorlanma nedeniyle 2 gün takımdan ayrı kalacağı öğrenildi

Bursaspor'da kasığında zorlanma meydana gelen kaptan Batalla'nın 2 gün takımdan ayrı kalacağı ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda kaptan Pablo Batalla'nın kasığında zorlanma meydana geldiği ve 2 gün tedavi göreceği için takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi. Yıldız ismin Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş'un da kasığında zorlanma meydana geldiğini ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, kaleci Harun Tekin'in ise bugün itibariyle kaleci antrenörü ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile Bursaspor hücum performansları ile dikkat çekiyor Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede her iki ekibin benzer hücum performansları dikkat çekiyor. Ligin en çok gol atan ekiplerinden olan iki takım, gollerinin büyük bir kısmını yabancılardan ve hemen hemen benzer dakikalarda buluyor. İlgili Haberi Oku