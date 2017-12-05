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Beşiktaş Leipzig maçı için Almanya’ya gitti!

Şampiyonlar Ligi G grubunda yarın akşam RB Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş Almanya'ya gitti.
12:215 Aralık 2017
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Beşiktaş Leipzig maçı için Almanya’ya gitti!

Şampiyonlar Ligi G grubunda yarın akşam Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş Almanya’ya gitti. Siyah beyazlı takımın kafilesinde Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan yer almadı. Şenol Güneş’in kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen temsilcimiz Beşiktaş, yarın akşam saat 22.45’te Leipzig ile oynayacağı son maç için Almanya’ya gitti.

Oldukça neşeli olduğu görülen kafilede Caner Erkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Necip, Oğuzhan ve Cenk Tosun’la birlikte fotoğraflarını paylaşan Caner, ‘Gülünce her şey geçer’ notunu paylaştı.

Gülünce geçer herşey

A post shared by Caner Erkin (@canererkin) on

Etiketler
almanya beşiktaş leipzig şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 14:17 | 05.12.2017
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