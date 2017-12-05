Beşiktaş, Leipzig deplasmanında rekora odaklandı!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarında G Grubu'nda Leipzig ile karşılaşacak. Yarın akşam Leipzig RB Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak ve Macar hakem Viktor Kassai tarafından yönetilecek.

Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda yarın akşam RB Leipzig’e konuk olacak olan Beşiktaş, gruptan çıkmayı garantilese de karşılaşmaya bir formalite maçı olarak bakmıyor. Teknik direktör Şenol Güneş gruptan çıkmayı garantilemiş olmalarının oyuncuları rehavete sürüklemesini istemiyor. Galatasaray maçından sonra yapılan 2 idmanda futbolcularına uyarılarda bulunan tecrübeli hoca grup maçlarını başladığı gibi bitirmeyi hedefliyor.

Son maçın formalite olmadığını anlatan Güneş ”burası Şampiyonlar ligi. Her maçın mutlaka kendine göre bir önemi vardır,en önemlisi prestiji vardır. Çarşamba akşamı kim görev alırsa alsın çıkıp Beşiktaş’a yakışır bir şekilde ve kazanmak için oynamalıdır. Bunu yapacağınıza da en ufak bir şüphem”diyerek öğrencilerini motive etmeye çalışıyor.

KADRODA UFAK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş Leipzig karşısında bir kaç oyuncusunu dinlendirmeyi düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’nde Şubat ayına kadar uzun bir ara olacağı için lig maçlarına daha fazla önem vermeyi planlayan Güneş, Leipzig karşısında bazı oyuncuları dinlendirecek. Sezon başından bu yana fazla süre alamayan Negredo, Lens, Medel gibi isimlere şans tanıyacak olan Şenol Güneş iki haftadır yükselişte olan bu oyuncularını da ödüllendirmiş olacak.

Kalede Fabri ile maça başlayacak olan Güneş defans dörtlüsünü her zaman olduğu gibi Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’dan oluşturacak.Atiaba’yı da dinlendirmesi beklenen Güneş’in orta ikilide Oğuzhan ve Medel’i oynatması beklenirken hücumdaki oyuncuların Lens, Talisca, Babel ve Negredo olması en kuvvetli ihtimal.

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