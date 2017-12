ABD’li ponpon kızın yer çekimine meydan okuyan videosu sosyal medyayı salladı!

SKOR DIŞ HABERLER / Anderson Üniversitesi Amerikan futbolu takımından Dontez Hines’ın başlattığı “#invisibleboxchallenge” akımı Teksas Manvel Lisesi Amerikan futbolu takımının ponpon kız ekibinde yer alan Ariel Olivar’ın paylaştığı videoyla fenomene dönüştü. Genç kızın adeta yer çekimine meydan okuduğu video yüz binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Teksas’ta Manvel Lisesi ile Cedar Park’ı bir araya getiren Amerikan futbolu müsabakasında çekilen videonun ardından Twitter kullanıcıları da aynı hareketi yapmaya çalıştıkları videoları paylaştı.

Ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken bazı kullanıcılar başarılı olsa da çuvallayanların sayısı da bir hayli fazla! Olivar’ın ‘görünmez bir kutuya’ basıp ‘kutunun’ üzerinden atladığı videonun bu şekilde yayılmasının ardından bunun nasıl yapıldığı ile ilgili bir açıklama da geldi.Men’s Health dergisi fitness editörü Ebenezer Samuel, hareketi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için kalça kaslarının, gluteal bölgenin, ‘core’ kaslarının gelişmiş olmasının gerektiğini ifade etti.

Much older. Much heavier. Much shorter box. First try. Maybe not… terrible? Lol pic.twitter.com/XkfQRegZZS

— Will Presti (@WillPresti) 3 Aralık 2017