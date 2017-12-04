Yeovil Town yeni transferini Tinder’dan açıkladı!

Yaz transfer dönemine damga vuran transfer videolarına bir yenisi daha ekledi. İngiltere 2. Lig ekiplerinden Yeovil Town, Oscar Gobern'i renklerine bağladığını dünyaca ünlü çöpçatan uygulaması Tinder'ı kullanarak duyurdu.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere 2. Lig (The League Two) ekiplerinden Yeovil Town, geçmişte Premier League takımlarından Southampton ve Huddersfield Town’da forma giyen Oscar Gobern’i renklerine bağladığını dünyaca ünlü çöpçatan uygulaması Tinder mizanseniyle duyurdu. Paylaşılan videoda Yeovil Town; Lionel Messi, Neymar ve Brezilyalı efsanevi golcü Ronaldo’ya hayır derken Gobern’in profilini beğeniyor.

İngiltere’nin alt yaş milli takımlarında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gobern’in de Yeovil Town’ı beğendiği ortaya çıkınca eşleşme oluşuyor. Bu yaz Beşiktaş’ın da “Come to Beşiktaş” videolarıyla dünya çapında bir furyaya dönüştürdüğü ilginç transfer duyurularına bir yenisini daha ekleyen Yeovil Town hazırladığı ilginç videoyla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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