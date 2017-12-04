Trajik uçak kazasından bir sene sonra Chapecoense’den tarihi başarı!

Bundan tam bir sene önce 71 kişinin hayatını kaybettiği trajik uçak kazasında 19 futbolcusunu yitiren Chapecoense, Serie A'ya döndüğü 2014 yılından beri en başarılı sezonuna imza attı. Yeşil-beyazlılar 90+5'te Tulio de Melo'nun golüyle son haftada konuğu Coritiba'yı 2-1 yenerek ligi 8. bitirdi ve Copa Libertadores'te ön eleme oynama hakkı elde etti.

Brezilya Serie A’nın son haftası nefes kesen maçlara sahne olurken bundan bir sene önce 19 futbolcusunun hayatını kaybettiği trajik bir uçak kazası geçiren Chapecoense, tarihi bir başarıya imza attı. Son haftada konuğu Coritiba’yı tecrübeli golcüsü Tulio de Melo’nun 90+5’te attığı golle yenmeyi başaran Chapecoense, ligi 8. sırada bitirdi ve Copa Libertadores’te ön eleme turuna katılma hakkı kazandı.

ACABOU O BRASILEIRÃO!!A Chape terminou na 8ª colocação do Brasileirão e vai para a Pré-Libertadores 2018!Libertadores, V O L T A M O S!!!#VamosChape #Libertadores2018 pic.twitter.com/NL6qIDBM26 — Chapecoense #PraSempreChape (@ChapecoenseReal) 3 Aralık 2017

Gilson Kleina’nın öğrencileri dünyayı yasa boğan kazadan sonra büyük bir inanç örneği sergileyerek takımın Serie A’ya çıktıkları 2014’ten bu yana son dört sezondaki en yüksek puanını da (54) toplamış oldu. Santa Catarina şehrini Copa Libertadores’te temsil edecek ilk takım olma unvanını da kazanan Chapecoense, olağanüstü hikayesine yeni bir sayfa daha eklemiş oldu.

Öte yandan Brezilya’nın köklü kulüplerinden Flamengo da Chapecoense’nin başarısını Twitter üzerinden kutladı. Kulübün hesabından “Tebrikler, @ChapecoenseReal! Ne yıl ama! Tüm Brezilyalılar kesinlikle sizinle gurur duyuyor. Kırmızı-siyah selamlar!” şeklinde bir paylaşım yapıldı.

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