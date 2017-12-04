Trabzonsporlu Jan Durica’dan kötü haber! Omzunda kırık şüphesi
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Jan Durica, Antalyaspor maçının 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkarken tecrübeli oyuncunun omzunda kırık şüphesi olduğu öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’a savunma oyuncusu Jan Durica’dan kötü haber geldi.
Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor’da karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Durica’nın omzunda kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını bildirildi.
Son güncelleme: 22:12 | 04.12.2017