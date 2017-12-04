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Trabzonsporlu Jan Durica’dan kötü haber! Omzunda kırık şüphesi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Jan Durica, Antalyaspor maçının 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkarken tecrübeli oyuncunun omzunda kırık şüphesi olduğu öğrenildi.
22:114 Aralık 2017
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Trabzonsporlu Jan Durica’dan kötü haber! Omzunda kırık şüphesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’a savunma oyuncusu Jan Durica’dan kötü haber geldi.

Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor’da karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Durica’nın omzunda kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

04 Aralık 2017 MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3-0 Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-0 kazandı ve yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı ve ligdeki üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 22:12 | 04.12.2017
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