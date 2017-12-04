Trabzonspor Antalyaspor ne zaman? Maç hangi kanalda saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stası'nda oynanacak maçın muhtemel 11'leri haberimizde. Peki Trabzonspor Antalyaspor hangi kanalda saat kaçta? iki takımdaki eksikler ve cezalılar... İşte maça dair ayrıntılar ve merak edilenler...

Medical Park Stası’nda saat 20.00’de oynanacak karşılaşmanın hakemi hakem Yaşar Kemal Uğurlu. İşte muhtemel 11’ler ve maça dair ayrıntılar…

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor Antalyaspor’u ağırlıyor. Trabzonspor’da iki önemli eksik var. Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile göreve başlayan Rıza Çalımbay yönetimindeki bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İşte maç öncesi haberler…

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor’u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor’u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

Maç beİN Sports 1′ kanalından ekrana gelecek.

Trabzonspor’da Uğur Demirok ve Jose Sosa’nın sakatlıkları devam ediyor.

Bu arada, Uğur Demirok’un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N’Doye

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Sakıb, Celutska, Charles, Nasri, Vainqueur, Chico, Eto’o, Maicon, Deniz Kadah.

ONAZI’YE 5 MİLYON EURO İDDİASI!Trabzonspor’da orta sahasının önemli isimlerinden Ogenyi Onazi'ye Marsilya'dan 5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi. Bordo-Mavililer'in Fransız ekibinin Nijeryalı ön libero için yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edilirken, son kararı Rıza Çalımbay verecek. Kucka'nın sağlığına kavuşması nedeniyle Onazi'nin gözden çıkartılabileceği ifade edildi.