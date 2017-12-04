Trabzonspor Antalyaspor maç özeti izle: Trabzonspor rakibini mağlup etti

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-0 kazandı ve yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı. Trabzonspor Antalyaspor maç özeti ve gollerini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Trabzonspor Antalyaspor maçını izleyemeyen futbolseverler maçın özetini ve golleri izlemek için Google üzerinden arama yapıyor.İşte Trabzonspor Antalyaspor maç özeti ve golleri izleme linki...

Trabzonspor Antalyaspor maçı sona erdi.Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 3-0'lık galibiyetle yükselişini sürdürdü. Bordo mavili ekip ligde oynadığı son 5 maçından 4'ünü kazanmayı bildi.Karşılaşmanın 41. dakikasında Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçen bordo mavili ekip ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik fırsatları yakalayan ancak kaleci Onur Kıvrak'ı geçemeyen Antalyaspor 58. dakikada Dame N'Doye'nin golüyle umutlarını tüketti. İşte Trabzonspor Antalyaspor maçı hakkında ayrıntılı bilgi….

Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

İLK YARI

27. dakikada omuzundan sakatlanan Durica’nın yerine Mas oyuna dahil oldu.

38. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağından Celustka’nın yerden pasında ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Deniz Kadah’ın şutu Okay’dan geri döndü.

41. dakikada Onazi’nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhnat’ın üzerinden ağalarla buluştu. 1-0

İKİNCİ YARI

50. dakikada Antalyaspor sahasından gönderilen uzun pasta kaleci Onur’u geçen Maicon, sol çapraza indi. Boş kaleye göndermek istediği topa müdahale eden Mas tehlikeyi önleyerek meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

57. dakikada Eto’o’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maicon kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren N’Doye’nin vuruşunda Diego’ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

64. dakikada Onazi’nin pasında ceza sahası içinde topu önüne alan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat’ta kaldı.

73. dakikada Abdulkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı’nın paslaşmasında meşin yuvarlağı önüne alan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

88. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağından Burak Yılmaz’ın pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağa gelişine vuran Yusuf Yazıcı’nın şutu kaleci Ferhat’dan döndü. Dönen topu Burak Yılmaz ağlara gönderdi. 3-0

MAÇ SONUCUTrabzonspor 3-0 Antalyaspor pic.twitter.com/PMLjqyAeNO — Antalyaspor (@Antalyaspor) 4 Aralık 2017

Stat: Medicap Park Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Samet Çiçek xxx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan xx (Olcay Şahan dk. 89 ?), Durica x (Mas dk. 27 xx),Mustafa Akbaş xxx, Okay xx, Onazi xx, Yusuf Yazıcı xx, Castillo x (Abdulkadir Ömür dk. 46 xx),Burak Yılmaz xxx, N’Doye xx

Yedekler: Esteban, Kalim Ahmet Çörekçi, Bongonda, Volkan Şen, Bero, Rodallefga, Kucka

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Ferhat xx, Diego xx, Chico xx, Sakıp xx, Celustka xx, Charles x, Vaingueur x, Yekta Kurtuluş x (El Kabir dk. 63 x), Maicon x (Aydın Karabulut dk. 89 ?), Eto’o xx (Emre Güral dk. 70 x), Deniz Kadah x

Yedekler: Boffin, Ozan, Yusuf Çelik, Nazım Sangare, Harun

Teknik Direktör: Leonardo Araujo

Goller: Burak Yılmaz (dk. 41 ve 88), N’Doye (dk. 59) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Pereira, Mustafa Akbaş, Onazi (Trabzonspor), Vaingueur, Sakıp, Diego (Antalyaspor)

SAVUNMADA 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11´inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, savunma hattında sakatlığı bulunan Uğur´un yerine Hubocan´a, Mas´ın yerine ise Mustafa Akbaş´a ilk 11´de görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Batuhan, Uğur ile Sosa´nın yanı sıra genç oyuncular Abdurrahim ve Uğurcan 21 kişilik kadroda yer almadı.

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3-0 Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-0 kazandı ve yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı ve ligdeki üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

ÇALIMBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

2017-18 sezonuna Antalyaspor´un başında başlayan ancak ligin 5´inci haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Antalyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay, bu kez eski takımına karşı Trabzonspor´un başında görev aldı.

LUCESCU DA MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da Trabzonspor – Antalyaspor karşılaşmasını izlemek için Şenol Güneş Spor Kompleksi´ne geldi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor´un Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu taraftarlar bu maçta da tribünlerin büyük bölümünü doldururken, karşılaşma öncesi de futbolcuları tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmayı az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

‘ENGEL OLMA DESTEK OL’ PANKARTI

Futbolcular maç öncesi sahaya Dünya Engelliler Günü´ne dikkat çekmek için `Engel olma destek ol´ yazılı pankart ile çıktı.