TFF 2. Lig ve 3. Lig takımlarından flaş protesto: ‘Fenerbahçe’ye var, bize neden yok!’

TFF 2. ve 3. Lig'de mücadele eden 90 takımın Spor Toto'ya tepki olarak bu hafta oynanacak maçlardan önce protesto yapacağı öğrenildi.

SKOR ÖZEL / TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği, Çarşamba günü yapılacak toplantının ardından Spor Toto Genel Müdürlüğü ile anlaşma sağlanamaması halinde kulüplerin bu haftaki maçlara 45 dakika geç çıkıp, karşılaşma başladıktan sonra da 1 dakika hareketsiz protesto yapacağını açıkladı.

Sözcü Skor’a konuşan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği yetkilisi, protestonun çıkış noktasının Spor Toto’nun Fenerbahçe’yle imzaladığı 47 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması olduğunu söyledi. Spor Toto’nun 2. ve 3. Lig maçlarını iddaa programından çıkarmasıyla gelir kaybı yaşadıklarını ve Spor Toto’nun kendilerine “Para yok” dediğini aktaran yetkili, Spor Toto’nun Fenerbahçe’yle sponsorluk anlaşması yapması üzerine kulüplerin protesto yoluna gideceğini bildirdi.

‘İZAH EDİLMESİ ZOR OLSA GEREK!..’

Öte yandan alt lig kulüplerinin sınırlı gelirlere sahip olduğunun altını çizen Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, olayın önemine dikkat çekti.

Gelir kaybının Türkiye’deki tüm kulüpleri tehdit ettiğini söyleyen Başkan Koçak, “2’nci Lig ve 3’üncü Lig kulüpleri yıllardır iddaa’dan ve Spor Toto'dan gelen paralar ile ayakta durmaktadır. Şimdi gelirlerimiz azaldı. Spor Toto Genel Müdürlüğü ekonomik gerekçeyi göstererek 2’nci ve 3’üncü lig kulüplerinin bu sezon alacağı ödeneği %50 üzerinde azaltma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği olarak girişimlere başladık. Fakat henüz bir sonuç alamadık.

Buna rağmen Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün Süper Lig takımlarımızdan birisi ile sezonluk sponsorluk anlaşması yapmak için 47 milyon lira, bir diğer 1’inci Lig takımlarından birine ise tek kalemde 10 milyon liraya anlaştığı yazıldı. Buna karşın 2’nci ve 3’üncü liglerde mücadele eden toplam 90 takımdan tasarruf edilecek rakam ise 12 milyon lira. Bunun izah edilmesi zor olsa gerek. Biz 2’nci lig ve 3’üncü lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu olarak 5 Aralık Salı akşamı bir araya gelerek toplantı yapacağız. Akabinde 2’nci ve 3’üncü Lig’de yer alan 90 takımın yöneticileriyle 6 Aralık Çarşamba günü Ankara'da bir araya geleceğiz. Bu konuya en kısa sürede çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig`de bir dönemin korkulan ekipleri batma tehlikesi yaşıyor Avrupa'nın önemli ligleriyle baş edebilme adına önemli adımların atıldığı Türk futbolunda geçmişi başarılarla dolu olan ancak şu an alt liglerde mücadele eden birçok takım mali yönden büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Tarihinde Süper Lig kariyerleri bulunan Karşıyaka, Bucaspor, Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu ve Manisaspor ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA tarafından puan silme cezaları aldı. İlgili Haberi Oku

SPOR TOTO’DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

SPOR Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, kulüplere isim haklarının ödenmediği ya da ödenmeyeceği şeklindeki söylentilere açıklık getirdi. Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı’nın kulüplere ödediği isim hakkının bu sene de aynı şekilde ödeneceği açıklarken, önemli bir bilgi daha verdi. Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, “2’nci Lig küluplerinin her birine 200 bin TL, 3’üncü Lig kulüplerine ise 100’er bin TL ekstra ödeme yaptık” dedi.

Sezon başında bu rakamların kulüplere ödendiğini belirten Muharrem Kasapoğlu, “Şunu da belirteyim ki bu yılın sonunda yine kulüplere isim haklarını ödeyeceğiz. Yani yine hak ettikleri rakamları almış olacaklar. Bunları ben TFF 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ile de görüştüm. Maçlara çıkmama kararı diye bir şey yok diyor. Biz yine de çarşamba günü kulüp temsilcileri ile bu konuyu görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

CENGİZ GÜNAYDIN: “ŞU ANDA ALINAN BİR KARAR YOK AMA ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR KARAR ALMAK İÇİN ANKARA’DA TOPLANACAĞIZ”

TFF 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği ile Ottocool Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, “Kulüplerin tamamı 6’ncı haftadan sonra 500 bin TL gelir kaybına uğradı” dedi.

Öte yandan TFF 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği ile Ottocool Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, Doğan Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 2’nci ve 3’üncü Lig’de yer alan kulüplerin Spor Toto’nun desteğini çekmesi ile 500 bin TL gelir kaybına uğradığını ifade etti.

2’nci ve 3’üncü Lig kulüplerinin Spor Toto’dan gelen paralar ile ayakta durduğunu belirten Başkan Günaydın, “Bunun da bizde bir standardı var. İddaa’ya 2’nci Lig kulübü 28 kere girer 1 senede, 3’üncü Lig takımları da 18 kere girer. Lig devam ederken 6’ncı haftada Spor Toto dedi ki; ‘ben tasarrufa gittim ve sizi bundan sonra 28 kere yerine 18 kere alacağım, 18 aldığımı da 11 maç alacağım.’ Bir anda kulüplerin tamamı 6’ncı haftadan sonra 500 bin TL gelir kaybına uğradı. O ligde yer alan kulüpler nasılsa Spor Toto’dan para gelecek diye senedini çekini yazdı. Ondan sonra da iş bir anda açığa düştü şu anda kulüpler isyanda. Kulüpler maça çıkmak istemiyorlar. Biz de çarşamba günü toplanıp maçlara çıkıp çıkmama için bir karar alacağız. Şu anda alınan bir karar yok ama çarşamba günü bir karar almak için Ankara’da toplanacağız” diye konuştu.

Cengiz Günaydın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan bu konu ile ilgili haber beklediklerini sözlerine ekledi.

OFSPOR KULÜP BAŞKANI OLCAY SARAL: “FENERBAHÇE İLE 10 MİLYON EURO’LUK BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPILINCA, BU HAKSIZLIK BİZİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ”

Ofspor Kulüp Başkanı Olcay Saral ise yaptığı açıklamada Spor Toto’nun Fenerbahçe kulübü ile olan sponsorluk anlaşmasına vurgu yaptı.

Saral, Spor Toto, İddaa gelirlerinin yıllardır aynı şekilde devam ettiğini belirtirken, “Artırılması bir yana yarı yarıya düşürülüyor. Sezon başında da değil sezon ortasında karar alınıyor. Tüm kulüpler kendine göre planını bütçesini oluşturmuşken, sezon ortasında tasarruf tedbirleri doğrultusunda gelirler yarıya düşürülüyor. Bu karar, Spor Bakanlığı ya da Spor Toto Teşkilatı tarafından alınıyor. Dolayısıyla bütün kulüpler mağdur, burada esas sorun şu, yani devletin bütçesinde bir daralma gerçekten söz konusu olabilir. Bu 1 aydır vardı, ses çıkartmadık. Ama Fenerbahçe ile 10 milyon Euro’luk bir sponsorluk anlaşması yapılınca, bu haksızlık bizi çok rahatsız etti.

2 ve 3’üncü ligler ile amatör ligler, bu kadar göz ardı ediliyorsa, Türkiye’nin 4’te 3’ü, 3 büyükleri tutuyorsa zaten o zaman bu liglere hiç gerek yok. Bu ligleri komple kapatalım. O zaman herkes 3 büyükleri ve Süper Lig’deki diğer takımları tutsun. Zaten bu kulüplerin U21 takımları da var, böyle yuvarlanıp gidelim o zaman ve birbirimizi kandırmayalım. Bir Süper Lig kulübünün 1 galibiyeti 2 ve 3’üncü Lig’deki kulüplerin 1 sezonluk geliri. Burada çok anormal dengesizlikler var. Üst liglerdeki gelirler son yıllarda sürekli artarken, özellikle de bu yılki havuz ihalesi yani Digitürk ihalesi ile 3-4 katına çıkarken bizim gelirlerimizin düşürülmesi büyük adaletsizlik” dedi.

KARACABEY BİRLİKSPOR BAŞKANI UĞUR KOÇAK: “BAZI KULÜPLERİN LİGDEN ÇEKİLME İHTİMALİ DAHİ GÜNDEME GELİYOR”

Aynı zamanda TFF 2’nci ve TFF 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, henüz protestoya ilişkin bir kararın alınmadığını belirterek, “Yarın akşam ön görüşme yapılacak, 6 Aralık Çarşamba günü ise bu konu karara bağlanacak. Bazı kulüplerin ligden çekilme ihtimali dahi gündeme geliyor” dedi. Kulüplerin zor durumda kaldığına işaret eden Başkan Koçak, “2’nci Lig ve 3’üncü Lig kulüpleri yıllardır İddaa’dan ve Spor Toto’dan gelen paralar ile ayakta durmaktadır. Şimdi gelirlerimiz azaldı. Spor Toto Genel Müdürlüğü ekonomik gerekçeyi göstererek 2’nci ve 3’üncü Lig kulüplerinin bu sezon alacağı ödeneği yüzde 50 üzerinde azaltma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği olarak girişimlere başladık. Fakat henüz bir sonuç alamadık. Bu durum elbette bizleri kötü etkiledi. Sezon öncesi bu gelirlere göre planlamalarımızı gerçekleştirdik” dedi.

YEŞİL BURSA BAŞKANI CEM ÖZTÜRK: “MEVCUT SİSTEMDE DÜZENSİZLİK HAKİM”

Bursaspor’un pilot takımı olan ve TFF 3’üncü Lig’de mücadele veren Yeşil Bursa’da Başkan Cem Öztürk, “Gelirlerimizde İddaa’dan gelen para oldukça önemli. Neticede kulüplerin yaşadığı maddi sıkıntılar oyunculara yansıyor. Ödemeler gecikebiliyor. Kulüp yönetimimizde ekonomik davranmaya çalışıyorum, çabalarımızla daha fazla nasıl gelir sağlayabiliriz onu düşünüyorum. Ancak şu da bir gerçek ki; mevcut sistemde düzensizlik hakim. Bugün gelirler çok artış gösterse de, bu kez oyuncuların bonservis değerleri artıyor, daha fazla harcanıyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor” diye konuştu. Protesto iddialarına ilişkin ise Başkan Öztürk, “Böyle bir durum için kararı ancak yönetim kurulumuz ve Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştükten sonra verebiliriz. Neticede Bursaspor’un pilot takımıyız ve Bursa’yı temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR BAŞKANI NECMETTİN ŞAHİN: “HOŞGÖRÜLÜ OLMALIYIZ”

TFF 3’üncü Lig’deki bir diğer Bursa temsilcisi Orhangazi Belediyespor’da ise Necmettin Şahin, “Elbette sıkıntılar yaşanıyor. Ancak şu dönemde biraz daha hoşgörülü olmalıyız. Neticede en büyük desteği yine Spor Toto Teşkilatı veriyor, şu an onlarla da görüşmeler sürüyor” diye konuştu. Başkan Şahin, kulüplerin bu haftasonu oynanacak olan karşılaşmada protesto gösterilerinde bulunacağı iddiaları için ise, “Buna yönelik bir tepkimizi ancak yönetim kurulunu toplayıp görüşmemizin ardından karara bağlayabiliriz” yorumunu yaptı.

Kulüp temsilcileri maddi olarak mağdur olacaklarını ortaya atarken Spor Toto Teşkilat Başkanı Kasapoğlu ise kulüplere aynı ödemenin gerçekleşeceğini dile getirdi.