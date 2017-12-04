Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Yeşilgiresun Belediyespor 94-79 Pınar Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, konuğu Pınar Karşıyaka'yı 94-79 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan karşılaşmada Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka’yı 94-79 yendi. Ev sahibi ekipte Darrell Williams 11 ribaunt 17 sayıyla double double yaparken, Enes Berkay 18, Rashad James 17, Kenneth Boynton ve Gagic de 14’er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Yeşilgiresun Belediyespor’un ilk dakikalardan itibaren üstün başladığı oyunun 3. dakikası 8-5, 4. dakikası da 11-5 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi. 06.30’da Rashad ile Yeşilgiresun skoru 18-10 getirdi, Dominic Waters karşılık verdi: 18-13. Rakibini hataya zorlayan ev sahibi ekip üstünlüğünü devrenin sonuna kadar sürdürdü ve 26-16 ile periyot arasına girildi.

İkinci periyot Kenneth ve Dominic’in karışıklı basketleriyle başladı. İyi oyununu bu devrede de sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor, Darrell Williams ile bulduğu basketlerle 14. 22’de farkı 15’e çıkardı: 37-22. Maçtan kopmak isteyen Karşıyaka David Kennedy ve Berk ile 6-0’lık seri yakaladı, 16.30’da skoru 41-28’e getirdi. Rashad farkın kapanmasına izin vermese de rakip takım Berk ile ayakta kalmaya çalıştı. Son iki dakika 47-32 ile geçilirken devre arasına da 49-38’lik skorla girildi. Trabzonspor Basket - Fenerbahçe Doğuş maçında olaylar çıktı Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan maçta olaylar çıktı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim tribünlere de yansıyınca hakemler soyunma odasına girdi. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmeye çalışırken Fenerbahçe Doğuş'lu oyuncular da soyunma odasının yolunu tuttu. Taraftarların salondan çıkartılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe Doğuş, rakibini 119-90 yendi. İlgili Haberi Oku

Devreye Karşıyaka atağında topu kapan Hosley’in smacı ile başlandı. Dominic Waters karşılık verdi: 53-40. Ev sahibi ekibin iki top kaybının ardından Karşıyaka’da Berk’in üçlüğü geldi ve fark 22.30’da 10 sayıya indi: 53-43. David Kennedy’in üçlüğü 25. dakikaya girilirken farkı 4’e (54-49) indirdi. Ev sahibi ekip top kayıplarına 27. dakikada Darrell Williams’ın serbest atıştan kazandığı iki sayıyla son verdi: 56-50. Son bir dakikaya girilirken Enes’in üçlüğü ile 7-0´lık seri yakalayan ev sahibi farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 63-52. Karşıyaka David Kennedy ile bulduğu basketin ardından devre de 63-54 sona erdi.

Final periyoduna Gagic ve Enes Berkay ile 7 sayı bulan Yeşilgiresun Belediyespor, 31.30’da farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 70-56. 35. dakika geçilirken Douglas’ın üçlüğü geldi ve 76-61 oldu. Devamında ev sahibi ekipte Kenneth ve rakip Karşıyaka’da ise David Kennedy’in karşılıklı üçlükleri geldi ve 36. dakika 79-64 geçildi. 83-70 ile son iki dakikaya girilirken Darrell Williams ve Berk 5’er faulle oyun dışı kaldı. Takımına iki sayı kazandıran ardından faul alan Rashad, ribaundu da kendi aldı ve takımı adına 4 sayı kazandırdı: 89-73. Metin’in üçlüğüne Enes Berkay karşılık verdi: 92-76. Maç da 94-79 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 67-64 Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, konuğu Anadolu Efes'i 67-64 mağlup ederek 9. haftada 7. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James 17, Kenneth Boynton 14, Enes Berkay 18, Hosley 4, Gagic 14, Dusan 8, Marinkovic 2, Darrell Williams 17

PINAR KARŞIYAKA: Berk 15, Metin 4, Egemen 9, Dominic Waters 14, Douglas 11, David Kennedy 16, Michael Jones 10, Alp, Görkem

1.PERİYOT: 26-16

DEVRE: 49-38

3. PERİYOT: 63-54

5 FAUL: 37.24 Darrell Williams (Yeşilgiresun Belediyespor), 37.54 Berk (Pınar Karşıyaka)