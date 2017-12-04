Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 67-64 Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, konuğu Anadolu Efes'i 67-64 mağlup ederek 9. haftada 7. galibiyetini elde etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes’i 67-64 mağlup etti. Akatlar Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan siyah-beyazlılar; ilk periyodu 21-17, ilk yarıyı ise 33-31 önde tamamladı. 3’üncü periyotta dengeli bir oyun oynanırken, 19-18’lik çeyrek skoruyla Beşiktaş Sompo Japan final periyoduna 52-49 üstün girdi.

Son periyotta 2 takım da hücum etmekte zorlandı. Maçın genelinde üstün olan Beşiktaş Sompo Japan parkeden 67-64’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 7’nci galibiyetine uzanırken, Anadolu Efes 3’üncü mağlubiyetini aldı. Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes’ten Errick McCollum (21) olurken, Beşiktaş’tan DJ Strawberry 14 sayı üretti. Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş Futbol Takımı’nın oyuncularından Atiba Hutchinson ve Fabricio da takip etti. Trabzonspor Basket - Fenerbahçe Doğuş maçında olaylar çıktı Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan maçta olaylar çıktı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim tribünlere de yansıyınca hakemler soyunma odasına girdi. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmeye çalışırken Fenerbahçe Doğuş'lu oyuncular da soyunma odasının yolunu tuttu. Taraftarların salondan çıkartılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe Doğuş, rakibini 119-90 yendi. İlgili Haberi Oku