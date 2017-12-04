Son dakika… Galatasaray yönetiminden Igor Tudor kararı
İSTANBUL DHA – Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisinin sancıları sürüyor. Derbi maç kazanamadığı için eleştirilerin odak noktasında olan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un akıbetiyse yönetimin kararına bağlı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetici arkadaşları ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile fikir alışverişi yaparak olumsuz gidişin nedenlerini araştırıyor.
YARINKİ TOPLANTIDA KARAR BELLİ
Galatasaray’da Özbek ve kurmayları, lige iyi başlangıç yapan Tudor ve ekibinin ilk dönem alınan sonuçlarla beklentileri olduğundan fazla yükselttiğini bu nedenle düşüş de çok fazla eleştirildiği görüşünde birleşti. Yönetim, yeni kurulan bir ekibin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ezeli rakiplerden puan olarak önde olmasını göz önünde bulunduruyor. Galatasaray yönetimi bu tabloda acele karar vermeden devre arasına kadar bekleme ve durum değerlendirmesi yapmaya karar verdi. Sarı-kırmızılılarda yalnızca Başkan Özbek değil diğer yöneticiler de Tudor ile yola devam edilmesi konusunda aynı düşüncelere sahip. Bu nedenle Galatasaray devre arasına kadar radikal bir hamle yapmayacak. Son 3 maçı kazanarak, devreyi lider bitirmeyi hedefleyen Galatasaray’da aksi bir durum yaşanması halinde ise devre arasında planlar tekrar masaya yatırılacak.
FATİH TERİM MESELESİ
Öte yandan gerek Galatasaray camiasında gerekse medyada Tudor gönderiliyor yerine Fatih Terim geliyor şeklinde yer alan haberler de netlik kazanmadı. Başkan Özbek ve yönetimine “Terim son çare” şeklinde yapılan baskılara karşın Fatih Terim’e karşı olan ciddi bir kesimin de yer aldığı kulislerde konuşuluyor.
DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan bir yakınının düğünü için Ankaraya’ya giden Dursun Özbek, Havalimanında NTV Spor’un sorularını yanıtladı. Fatih Terim iddiaların ile ilgili konuşan Dursun Özbek, şunları söyledi:
“Yarın rutin yönetim kurulu toplantımız var her salı günü yaptığımız bir toplantı. Cumartesi günü çok üzüldük. Olayı speküle etmemek lazım… Fatih Hoca ile görüşmedik. Bunu zaten hoca da söylemişti. Cumartesi günü taraftarla beraber biz de çok üzüldük. Taraftarımdan bize inanmalarını istiyorum. Şampiyonluktan en ufak bir sapmamız yok. Bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarın elinde…”