Rıdvan Dilmen: ‘Fenerbahçe en az +4 puan…’

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NTV Spor’un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin sahasında 4-2 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, “Şu Fenerbahçe taraftarı içeride puan kaybedilen maçlarda olsaydı, Fenerbahçe en az +4 puan daha önde olurdu.” dedi.

Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şöyle:

(İlk yarı değerlendirmesi)

– Aykut Kocaman olmak ister misiniz deseler bu sezon için istemem derdim. Tabiiki çok iyi bir teknik adam ama bu sezon işi çok zor. Adamın bütün saçları beyazladı (Gülüyor). Gol atıp öne geçiyor takım. Sonrasında arka arkaya yakalanan pozisyonlar, top bir türlü girmiyor ve sonunda kalesinde golü görüyor. Hem de defansa çarparak giren bir gol. Fenerbahçe’ye gol atmıyorlar, Fenerbahçe gol yiyor.

“Kasımpaşa’yı bu kadar mahkum oynarken görmemiştim…”

– Kasımpaşa’yı hiç bu kadar mahkum oynarken görmemiştim. Ancak Fenerbahçe tek bir kanadı kullandı Fenerbahçe. Bir gözleri kapalıydı yani. Sağ taraftaki yoğunluğu %20 diğer kanada yaymalı Fenerbahçe.

“Fenerbahçe ağzıyla kuş tutsa…”

– Yorucu ve deparlı bir maç oldu. Fenerbahçe ağzıyla kuş tutsa olmuyor gerçekten. Şu maçta ilk yarı 1-1 bitti.

“Maç çok zorlaştı…”

– Maç çok zorlaştı. 0-0 gibi değil yani. 0-0’ken kontrollü ve baskılı bir Fenerbahçe vardı. Şimdi golü yiyince panikle bir anda bastıralım derken sıkıntı yaşanabilir. Kasımpaşa’nın çok tehlikeli oyuncuları var. Yine kontrollü baskı yapılmalı.

(Maç sonu değerlendirmesi)

– Fenerbahçelilerin izlemek istediği takım bu. Yüklenen, baskı kuran bir takım. Bütün Fenerbahçeliler bu takımı görmek istiyordur. Mesela Abdulkerim Durmaz şu an çok keyiflidir.

– Aykut Kocaman yardımlaşılan, fiziğe dayalı bir futbol oynatıyor. Onun tarzı bu. Fenerbahçe’ye bu sezon çok yeni oyuncu geldi ve sezon başından bu yana antrenmanlarda üstüne koya koya ilerlediler. Fizik olarak hazır duruma geldiler.

“Fenerbahçe’nin eksik yanlarından biri de 12. adamdı”

– Fenerbahçe’nin eksik yanlarından biri de 12. adamdı. Taraftarlar bugün stadı doldurdu ve takımın böyle coşkulu oynamasını sağladılar.

– Aykut Hoca kendi kendine Giuliano’yla Valbuena’yı aynı anda oynatmam diyor. Hoca, koşan baskı yapan forvet arkası oyuncuları istiyor. Aykut Kocaman fizikle oynamak, yenmek istiyorum diyor.

– Bugün Kasımpaşa’nın yapabileceği çok bir şeyi yoktu. Çok coşkulu, baskılı ve mücadele eden bir Fenerbahçe vardı.

– Şu Fenerbahçe taraftarı içeride puan kaybedilen maçlarda olsaydı, Fenerbahçe çok daha fazla puan toplardı. En az +4 puan daha önde olurdu Fenerbahçe.

(Ajansspor)

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