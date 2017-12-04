Messi’nin heykeline ikinci saldırı! Bu sefer ayaklarını kestiler

Lionel Messi'nin ülkesi Arjantin'deki heykeline ikinci kez saldırı oldu.

Barcelona’nın Arjantinli süper starı Lionel Messi’nin ülkesinde bulunan heykeline 2’nci kez saldırı düzenlendi. Arjantin’in Buenos Aires şehrinde bir meydanda bulunan heykelin ayakları kesildi. Arjantinli oyuncunun heykeli, geçtiğimiz Ocak ayında da saldırıya uğramış, heykel ortadan ikiye kesilmişti.

Messi ve Arjantinli birçok sporcunun heykelinin bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

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