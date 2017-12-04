Mehmet Demirkol: O kadar küfür ettiniz ne oldu?

Mehmet Demirkol NTVSpor'da günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini yorumladı. Fenerbahçe’nin oyununa övgüler yağdıran Demirkol, Aykut Kocaman ve Tudor ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Demirkol’un açıklamaları…

‘HERKESİN GÖRMEK İSTEDİĞİ BUDUR’

Fenerbahçe oyunu öne alabildi. Daha önce Josef ve Topal’ın durduğu yerde, Neustadter-Skrtel yer alıyordu. Dakika 25. Fenerbahçe’nin topla oynama yüzdesi %73’teydi.

Kasımpaşa’yı toplamda 3 kez falan çıkarttılar. Herkesin görmek istediği budur, olması gereken budur. Uzun zamandır olmuyordu bu. Psikolojik bir zafer bu. Bu tip zaferlere teknik direktörlerin ihtiyacı vardır. Aykut Kocaman’ın suni puan farkı gerçek oldu. Asıl suni olan Fenerbahçe’nin futbolu demiştim o zaman ben.

‘GİULİANO ÇOK İYİ BİR 10 BUCUK NUMARA’

Giuliano 10.5 numara… Adamı dar alanda oynatman lazım, geriye koşturmaman lazım, enerjisini kaybettirmemen lazım. Böyle oynadığın zaman dokunduğu her yerde kalite artışı oluyor. Hızlı karar verebiliyor. Bir Alex mi değil tabii ki. Messi mi Ronaldo mu gibi bu. İkisi de kendine has bir oyuncu. Ama adam çok iyi bir 10 bucuk.

‘BAYILIYORUM BÖYLE HOCALARA’

Kasımpaşa maçı ölçüdür. Bursaspor da ölçüdür mesela haftaya. Çok iyi oynuyor Bursaspor.Ortaya bir şey koyan teknik direktörler lazım bize, lige bir öneri sunuyor. Bayılıyorum böyle hocalara. 3’lü oynayacağım diyor, sol bekime 5 gol attırırım diyor ve bunu yapıyor. İşte bize böyle Paul Le Guen gibi hocalar lazım, ezberlerini tekrarlayacak hocalar değil.

‘3 MAÇ SONRA GİDECEK’

Fenerbahçe’nin santrafor havuzunda van Persie var. Her ne kadar kullanılamasa da muhtemelen 3 maç sonra gidecek. Janssen var, Fernandao var ve Soldado var. Hiç fena değil aslında. Dünkü maçtan sonra bu santraforların ‘acaba mı?’ demesi gerekir.

‘İYİ OYNARSAN SEYİRCİ GELİR’

Fenerbahçe orta sahasının bir kalite sorunu olduğu gerçeği var. Devre arasında oraya bir 8 numara transferi olur bence. Fenerbahçe 2 hafta iyi oynayınca seyirci gelmeye başladı. 2 hafta sonra daha da fazla seyirci gelir. Net bir ölçü var; iyi oynarsan seyirci gelir.

‘O KADAR KÜFÜR ETTİNİZ NE OLDU?’

Valbuena’dan başka oyuncu yoktu hani ne oldu? O kadar küfür ettiniz? İyi futbol iyi futbolcularla oynanır ama iyi futbol iyi teknik direktörlerle olur. Yoksa kaybolursunuz. Konunun Igor Tudor’la hiç alakası yok. Ne yapsın Tudor? En suçsuzu Tudor’dur. Beşiktaş’ın olağanüstü oyununda sorumluluğu en az olan Tudor’dur net! Fatih Terim olsa orada mesela… Maçla alakasız, gider hakeme dalaşır, hır gür çıkarır, tansiyonu yükseltir hakemi etkilerdi.

‘ŞENER’DE HER ŞEY VAR’

Aziz Yıldırım devreye girdi, gitti bir konuşma yaptı ve takım kendine geldi. Şener olağanüstü oynadı. ‘Bundan önce çok kötü şeyler yaptık gelin artık geçmişi unutun’ dedi. Kendisine bu kadar iyi bakan, zihnine bu kadar iyi bakan, vücuduna bu kadar iyi bakan bir oyuncunun kendinin farkına varmaması çok kötüydü. Cenk’e bak adım adım Şampiyonlar Ligi yıldızı oldu. Şener’i frenleyecek hiç bir şey yok hayatında. Biz seni Bursaspor’dan biliyoruz. Sen de her şey var.

‘İKİ HALKI BİRBİRİNE KIRDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Dün basketbol maçındaki görüntüleri izledim… İki halkı birbirine kırdırmak için bir şeyler yapılıyor sürekli. Trabzon ile Fenerbahçe arasındaki sıkıntı bitmez, Şenol Güneş’in söylediği gibi. Ama Başkan’dan rica ediyorum. Bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum bu konuda bir inceleme yapsın.