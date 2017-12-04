Leoanardo: “Mağlubiyeti hak etmedik”

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, 3-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçından sonra yenilgiyi hak etmediklerini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un Teknik Direktörü Leoanardo, Trabzonspor maçındaki mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, 3-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı domino eden taraf olduklarını belirterek, “Nasıl açıklayabilirim ki bu mağlubiyeti 3-0'lık bir skordan bahsediyoruz. Maçı 90 dakikaya yaydığımızda maçı kesinlikle domino eden taraf bizdik. İyi oynayan bir Antalyaspor vardı. Neredeyse ilk yarıda pozisyon dahi vermedik. Maalesef ilk yarının son dakikalarında Trabzonspor’un bulduğu ilk atakta gol yedik. Pozisyon dahi vermemiştik o ana kadar. İkinci yarıda mücadele eden bir Antalyaspor vardı sahada, ama istatistiklere baktığımız zaman verilerin Antalyaspor'un lehine olduğunu göreceksiniz. Bu maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi gösterecektir” dedi.

Avrupa Kupaları’na katılmak isteyen bir takımın kesinlikle bu pozisyonda olmasının kolay olmadığını belirten Leoanardo, “Bu sezon hoca değişikliğine giden bir Antalyaspor var. Ben geldikten sonra sistem değişikliği ve yapı değişikliği oldu. Çalışma biçimlerimiz değişti. Bu da haliyle arkasında bazı sıkıntılar getirdi. Çünkü kolay bir süreç değildi. Bu süreçten çıkartılması gereken bazı sonuçlar vardı. Bunu da sistem oturtarak yapmak istedik. Çünkü kulübün bir hedefi ve arzusu var. Bu yapısıyla birlikte Avrupa Kulüplerinde kalıcı hale gelmek istiyor. Bunu yapmak için de kendisini geliştirmek ve yatırımları da buna göre yapmak gerekiyor. Aslında bu hedefle başladılar. Bunları yapmamız için sonuç almak gerekiyor. Bugün baktığımızda 8 oyuncudan yoksun sahaya çıktık. Bunlar tabii ki bana olamaz ama bunlar olmuş olsaydı şimdi farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Kulübün Avrupa kulüplerindeki yapı haline gelmesi şu an için uzak görünüyor” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3-0 Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-0 kazandı ve yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı ve ligdeki üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku