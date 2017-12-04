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İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu: Süper Lig’in yeni lideri Başakşehir.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası sıralamada önemli değişikliklere yol açtı. Beşiktaş ve Fenerbahçe aldıkları puanlarla tekrar potaya girerken yeni lider Başakşehir oldu. İşte yeni puan durumu ve 15. haftanın maçları...
11:534 Aralık 2017
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İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu: Süper Lig’in yeni lideri Başakşehir.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftası liderin değişmesine sahne oldu. Yeni lider Başakşehir… Fenerbaçe ve Beşiktaş’ta aldıkları 3’er puanla ligin zirvesindekşi yerlerini aldılar. Galatasaray bu sonuçla 2. sıraya geriledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 26’şar puanla 3 ve 4. sıralarda.

Yeni lider Başakşehir

Spor Toto Süper Lig 14. hafta programı ve alınan sonuçlar

02.12.2017 Cumartesi

Akhisar Belediye 0 – 0 Yeni Malatyaspor

Kardemir Karabükspor 0 – 1 Göztepe

Beşiktaş 3 – 0 Galatasaray

03.12.2017 Pazar

Gençlerbirliği 4 – 0 Demir Grup Sivasspor

Atiker Konyaspor 0 – 3 Bursaspor

Medipol Başakşehir 1 – 0 Osmanlıspor

Fenerbahçe 4 – 2 Kasımpaşa

04.12.2017 Pazartesi

Alanyaspor 20:00 Kayserispor

Trabzonspor 20:00 Antalyaspor

iŞTE 15. HAFTANIN FİKSTÜRÜ

BURSASPOR – FENERBAHÇE A.Ş.KASIMPAŞA A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş.EVKUR YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE A.Ş.ANTALYASPOR A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİGALATASARAY A.Ş. – TELESET MOBİLYA AKHİSARSPORKAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ – AYTEMİZ ALANYASPORDEMİR GRUP SİVASSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKATİKER KONYASPOR – KARDEMİR KARABÜKSPORSPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Etiketler
2017-2018 spor toto süper lig ilhan cavcav sezonu güncel puan durumu
Son güncelleme: 11:55 | 04.12.2017
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