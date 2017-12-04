İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu: Süper Lig’in yeni lideri Başakşehir.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftası liderin değişmesine sahne oldu. Yeni lider Başakşehir… Fenerbaçe ve Beşiktaş’ta aldıkları 3’er puanla ligin zirvesindekşi yerlerini aldılar. Galatasaray bu sonuçla 2. sıraya geriledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 26’şar puanla 3 ve 4. sıralarda.
Spor Toto Süper Lig 14. hafta programı ve alınan sonuçlar
02.12.2017 Cumartesi
Akhisar Belediye 0 – 0 Yeni Malatyaspor
Kardemir Karabükspor 0 – 1 Göztepe
Beşiktaş 3 – 0 Galatasaray
03.12.2017 Pazar
Gençlerbirliği 4 – 0 Demir Grup Sivasspor
Atiker Konyaspor 0 – 3 Bursaspor
Medipol Başakşehir 1 – 0 Osmanlıspor
Fenerbahçe 4 – 2 Kasımpaşa
04.12.2017 Pazartesi
Alanyaspor 20:00 Kayserispor
Trabzonspor 20:00 Antalyaspor
iŞTE 15. HAFTANIN FİKSTÜRÜ
BURSASPOR – FENERBAHÇE A.Ş.KASIMPAŞA A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş.EVKUR YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE A.Ş.ANTALYASPOR A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİGALATASARAY A.Ş. – TELESET MOBİLYA AKHİSARSPORKAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ – AYTEMİZ ALANYASPORDEMİR GRUP SİVASSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKATİKER KONYASPOR – KARDEMİR KARABÜKSPORSPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU