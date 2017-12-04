İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu: Süper Lig’in yeni lideri Başakşehir.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası sıralamada önemli değişikliklere yol açtı. Beşiktaş ve Fenerbahçe aldıkları puanlarla tekrar potaya girerken yeni lider Başakşehir oldu. İşte yeni puan durumu ve 15. haftanın maçları...

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