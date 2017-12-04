Hernan Crespo’dan itiraflar: ‘Birçok kez seks partisi verdim’

Bir dönemin yıldız golcülerinden Arjantinli Hernan Crespo bir TV programında yaptığı itiraflarla gündeme damgasını vurdu.

19 yıllık futbol kariyeri boyunca 300’ü aşkın gol atan Hernan Crespo özellikle Lazio formasıyla harikalar yaratmış, 2000-01 sezonunda Serie A’da 26 golle gol kralı olmuştu.

Parma’dan Lazio’ya geçtiği dönemde dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını (2000 yılı) eline geçiren Crespo ayrıca River Plate, Inter, Chelsea, Milan ve Genoa gibi takımların da formasını giymişti

2012 yılında futbolu bırakan Arjantinli golcü uzun süredir ortada görünmüyordu.

Crespo bir TV programına verdiği röportajla yeniden ortaya çıktı.

Futbolculuk dönemini anlatan Arjantinli futbolucu ‘Şöhret, gençlik… Her şeyi yaptım, hemen her şeyi denedim. Para ve şöhretle birlikte avantaja sahiptim ve bu avantajı kullandım’ dedi.

Crespo gençlik döneminde birçok defalar aynı andan birden fazla kadınlar birlikte olduğunu itiraf ederken ‘Futbola 18 yaşında başladım, evlendiğimde 27 yaşındaydım. Evlenene kadar çılgın bir seks hayatım vardı. Çok defa birden fazla kadınla aynı anda oldum’ diye konuştu.

‘Her şey çok çok önceydi’diye eklemeyi de unutmayan Crespo birçok kez seks partisi verdiğini belirtti.

Parma Başkanı’nın ‘O bir aziz değildi’ dediği Crespo ‘Günümüzün popüler futbolcularının birçoğu da böyle. Bizim dönemimizde cep telefonları yoktu neyse ki’ diye konuştu.

Eşiyle tanıştığında kendi kendisine ‘Artık bu iş bitti’ dediğini söyleyen Arjantinli futbolcu ‘Evleneceğim kadınla tanıştığımda ilk yaptığım şey telefon numaramı ve evimi değiştirmek oldu. Emekli oldum’ diyerek sözlerini tamamladı.

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