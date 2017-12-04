Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: ‘Yahudi halkından ve kamuoyundan özür diliyorum’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Sivasspor maçından sonra yaptığı "Ben asla bırakın Ankaragücü'nü Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem" açıklaması için özür metni yayınladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Ümit Özat, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Yahudi halkından özür dilediğini açıkladı.

Sivasspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında “Ben asla bırakın Ankaragücü’nü Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankaragücü’nün ekmeğini yedim, beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür” ifadelerini kullanan Ümit Özat’a sosyal medyada tepki gösterilmişti.

Konu hakkında Gençlerbirliği Kulübü’nün sitesinden bir açıklama yapan Özat, şu ifadeleri kullandı;

3 Aralık 2017 tarihinde, DG Sivaspor ile yapılan müsabaka sonunda tribünlerden tarafıma yapılan suçlayıcı ve onur kırıcı söylemlere dair yaptığım açıklamalarda kullandığım bazı ifadelere dair üzüntülerimi bildiren açıklamamdır. Yaptığım açıklamalardan anlaşılanların hümanist yapımı yansıtmadığını, insanı insan olduğu için seven aile kültüründen geldiğimi belirtmek isterim. İnsanı seviyorum, hiçbir ayrım gözetmeden. Bazen üzüntünün yarattığı kızgınlık nedeniyle, konuşma sırasında, çoğu zaman kullanılan kelimeler ve anlamaları, söylenmek istenenin dışında algılanmasına neden oluyor. Irk ayrımının bütün biçimlerine karşı olan biri olarak, böyle bir cümle sarf etmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor; Yahudi halkından ve kamuoyundan özür diliyorum.

Barış içerden gelir, kalbimde barış var.

Saygılarımla

Ümit Özat