Galatasaray taraftarından Fatih Terim’in evine ziyaret!
Fatih Terim'in Tarabya'daki evine giden bir grup Galatasaray taraftarı, tecrübeli çalıştırıcının takımın başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı. Taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, "Takımınza sahip çıkın" dedi.
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş karşısında aldığı 3-0 yenilgi sonrasında Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un geleceği sorgulanırken sarı kırmızılı taraftarların Fatih Terim aşkı da bitmiyor.
Tecrübeli teknik adamın Tarabya’daki evine giden bir grup taraftar, Fatih Terim’i takımın başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı.
Taraftarların yanına giden Terim, “Çocuklar ayağınıza sağlık. Hepinizi seviyorum. Allah’a emanet olun. Takımınıza sahip çıkmaya devam edin. Öpüyorum hepinizi” dedi.
İşte o anlar;
Fatih Hocanın evine girerken bir grup taraftarımız geri dön çağrısında bulunurken! Ah be hocam dön be hocam @fatihterim
— Ekselansları (@excellency1905) 4 Aralık 2017
Son güncelleme: 23:27 | 04.12.2017