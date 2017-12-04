Galatasaray taraftarından Fatih Terim’in evine ziyaret!

Fatih Terim'in Tarabya'daki evine giden bir grup Galatasaray taraftarı, tecrübeli çalıştırıcının takımın başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı. Taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, "Takımınza sahip çıkın" dedi.