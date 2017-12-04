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Galatasaray taraftarından Fatih Terim’in evine ziyaret!

Fatih Terim'in Tarabya'daki evine giden bir grup Galatasaray taraftarı, tecrübeli çalıştırıcının takımın başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı. Taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, "Takımınza sahip çıkın" dedi.
23:224 Aralık 2017
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Galatasaray taraftarından Fatih Terim’in evine ziyaret!

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş karşısında aldığı 3-0 yenilgi sonrasında Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un geleceği sorgulanırken sarı kırmızılı taraftarların Fatih Terim aşkı da bitmiyor.

Tecrübeli teknik adamın Tarabya’daki evine giden bir grup taraftar, Fatih Terim’i takımın başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı.

Taraftarların yanına giden Terim, “Çocuklar ayağınıza sağlık. Hepinizi seviyorum. Allah’a emanet olun. Takımınıza sahip çıkmaya devam edin. Öpüyorum hepinizi” dedi.

İşte o anlar;

04 Aralık 2017 Abdurrahim Albayrak: Başkan sana ihtiyacımız var dese, Fatih Terim para bile konuşmaz Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir televizyon programında Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulübün başına geçebileceği iddialarını değerlendirdi İlgili Haberi Oku

Etiketler
fatih terim galatasaray
Son güncelleme: 23:27 | 04.12.2017
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