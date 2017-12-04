Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftara seslendi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçında alınan ağır mağlubiyet sonrası ilk kez konuştu. Dursun Özbek, taraftarlardan kendilerine destek olmaya devam etmelerini isterken, Fatih Terim iddialarına yanıt verdi.

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 yenilerek liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptıran Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, sessizliğini bozdu. Derbi sonrası ilk kez konuşan Dursun Özbek, Galatasaray’ın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu söyledi. Bir yakınının düğünü için Ankaraya’ya giden Dursun Özbek, Havalimanında NTV Spor’un sorularını yanıtladı.

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Taraftara seslenen ve Fatih Terim iddiaları ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, şunları söyledi:

“Yarın rutin yönetim kurulu toplantımız var her salı günü yaptığımız bir toplantı. Cumartesi günü çok üzüldük. Olayı speküle etmemek lazım… Fatih Hoca ile görüşmedik. Bunu zaten hoca da söylemişti. Cumartesi günü taraftarla beraber biz de çok üzüldük. Taraftarımdan bize inanmalarını istiyorum. Şampiyonluktan en ufak bir sapmamız yok. Bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarın elinde…”