Fenerbahçe’ye gol atma hayalini gerçekleştirdi

DHA'ya yaptığı açıklamada "Deplasmanda Fenerbahçe'ye gol atmak isterim. Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim" diyen Kasımpaşalı Bernard Mensah, hayalini gerçekleştirdi.

Kasımpaşa’nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı özel açıklamalarda “Fenerbahçe’ye gol atmak benim hayalim” demişti. Mensah Fenerbahçe deplasmanında gol atmak istediğini söyleyip bunu başarırken 2. gole de katkı yaptı.

Fenerbahçe deplasmanında Kasımpaşa’nın 45’inci dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mensah, takımına ilk yarı tamamlanmadan beraberliği getirdi. Ganalı yıldız ikinci gole de katkıda bulunarak Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol 3 asiste ulaştı. Kasımpaşa’nın 10 numara mevkiinde forma giyen 23 yaşındaki Mensah; takımın durumu, Süper Lig’deki şampiyonluk adayı, futbolculuk hayatı, futbolundan ilham aldığı isimler ve hedefleri gibi birçok konuya açıklık getirdi. Mensah’ın Doğan haber Ajansı’na (DHA) verdiği özel açıklamaların devamı şöyle:

‘SÜPER LİG’İ TAKİP EDİYORDUM’

Transferinden önce de Süper Lig’i yakından takip ettiğini söyleyen Bernard Mensah,”Aslında dünyada takip ettiğim bir çok lig var. Süper Lig’ de bunlardan birisiydi. Portekiz’de oynarken Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Türkiye’de bir çok iyi oyuncu olduğunu biliyordum ancak geldikten sonra ligi daha yakından takip ediyorum. Geldikten sonra da çok iyi oyuncular olduğunu gördüm. Çok kaliteli bir lig” açıklamasında bulundu.

Süper Lig’in devre arası yaklaşırken kendi ve takım performansını da değerlendiren Mensah,”Transfer olduğunda tam hazır değildim ancak hocamın yardımıyla her antrenmanda, her maçta daha iyi bir duruma geldim. Şuan iyi bir durumdayım. Takımımız da her maç, her antrenman daha iyiye gidiyor. Güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken aynı istikrarla devam etmek ve iyi sonuçlar almak. İyi sonuçlar aldıkça daha da güçleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı içinde fikirlerini aktaran Ganalı yıldız, "Kimin şampiyon olacağını şimdiden tahmin etmek çok zor. Beşiktaş şuan kötü ancak çok iyi oyunculara sahip. Henüz devre arası olmadı ancak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş iyi takımlar. Aynı zamanda Başakşehir de iyi bir takım. Onlarda şampiyonluk adayı" dedi.

‘SÜPER LİG LA LİGA’YA BENZİYOR’

Süper Lig’de iyi oyuncuların olduğunu belirten Mensah,”Özellikle Gomis, Talisca, Adebayor, Cenk Tosun, Quaresma çok iyi futbolcular. Süper Lig’de birçok iyi futbolcu bulunmakta” açıklamasını yaptı.

Futbol oynadığı ligler hakkında da bilgi veren Kasımpaşalı futbolcu ,”İspanya ligi çok farklı. La Liga oldukça yüksek bir seviye. Her takım her takımı yenebiliyor. Bu da onu La Liga yapıyor. Süper Lig, Portekiz liginden daha iyi bir lig. Burada da her takım her takımı yenebiliyor. O nedenle Süper Lig, LaLiga’ya benzemekte. Süper Lig’de oynanan maçlarda sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Seri mağlubiyetler ve seri galibiyetlerde takımlar hızlıca yer değiştirebiliyor. Bütün takımlar üst sıralarda yer almak istiyor. O nedenle en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmak zorunda kalıyoruz. Her maç çok zor ve en iyisini yapmalıyız. Zor bir ligde yer alıyoruz” dedi.

Çalıştığı teknik direktörler içinde düşüncelerini ifade eden Mensah,”Diego Simeone oldukça büyük bir teknik direktör ve kendini kanıtlamış birisi. Kemal Özdeş de iyi bir hoca. Simeone, daha çok bekleyen sonra hücumu düşünüyor. Kemal Özdeş ise her zaman topla oynayan bir takım istiyor. Topun hep takımda kalmasını isteyen bir oyun anlayışı var”. şeklinde konuştu.

‘BENİM ASIL MOTİVASYONUM HER MAÇ EN İYİ OYUNUMU ORTAYA KOYMAK’

Kasımpaşa’ya transferi öncesi Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün scout ekiplerine izlettiği Ganalı futbolcu, “Benim asıl motivasyonum her maç en iyi oyunumu ortaya koymak. En iyi oyunumu ortaya koyduğumda zaten güzel şeylerin olacağının farkındayım. Sakatlılardan uzak durmalıyım ve her maç takımıma en iyisini vermeliyim. Bu şekilde güzel şeylerin olacağını biliyorum” diye konuştu.

En beğendiği ve örnek aldığı futbolcular içinde konuşan ofansif orta saha oyuncusu,”Zinedine Zidane’ın oynama şeklini çok beğeniyorum. Zidane’ın videolarını hala izliyorum Ayrıca Pogba ve Mesut Özil’de çok özel oyuncular” dedi.

Futbol yaşantısına nerede devam edeceğini bilmenin mümkün olmadığını belirten Mensah,”Futbolun içinde yarını bilmek çok zor. Ne olacağını bilemeyiz. Geleceğim hakkında şurada olacağım diyemem ama farklı ülkeler de futboluma devam edebilirim” şeklinde fikir belirtti.

‘ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI’

Sahada en rahat olduğu bölge içinde açıklamada bulunan Mensah,”Kendimi 10 numara pozisyonunda daha iyi hissediyorum. Ayrıca benim için gol atmak ya da asist yapmak çok önemli değil önemli olan takımımın kazanması” açıklamasını yaptı.

Bernard Mensah, Fenerbahçe maçında yaşadığı gol sevinciyle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol 3 asiste sahip oyuncu Fenerbahçe maçının 55'inci dakikasında gördüğü sarı kartla 15'inci hafta Trabzonspor müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.