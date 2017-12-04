Fenerbahçe’den olay pankarta suç duyurusu! Trabzonspor da savcılığa gideceğini açıkladı

Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında açılan olay pankart ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama geldi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Trabzonspor da Fenerbahçe'yi savcılığa şikayet edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Trabzonpsor ile oynanan olaylı maçla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadeleye Trabzon’da yaşanan olaylar damga vurdu. Salonda yaşanan gerilimin ardından hakemler soyunma odasına gitmiş ve maç yaklaşık bir saatlik aranın ardından salonun boşaltılması ile kaldığı yerden devam etmişti.

Sarı-lacivertli takım olaylı maçla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu'nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır.

Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı’nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Olay pankart için Başkan Hopikoğlu`ndan olay açıklamalar! Spor Toto Basketbol Ligi'nin 9.haftasında dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında açılan pankart ve yaşanan olaylar sonrası bordo mavili takımın başkanı Abiş Hopikoğlu'ndan bir açıklama geldi. İlgili Haberi Oku TRABZONSPOR DA SAVCILIĞA GİTME KARARI ALDIFenerbahçe Kulübü’nün, Trabzonspor – Fenerbahçe Doğuş maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusu yapacağını açıklamasının ardından Trabzonspor Kulübü’nün de suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, “Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu’nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır. Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı’nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre de, ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Bordo-mavili kulüp, “Seyirci inisiyatifiyle açılan bir pankartı bahane edip tüm camiayı FETÖ’cülükle suçlayan, bu kadar ağır ithamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.