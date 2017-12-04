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Ergün Penbe bombayı patlattı! ‘Fatih Terim ile…’

Galatasaray'ın eski yıldızı Ergün Penbe, Galatasaray ile ilgili canlı yayında bomba bir iddia ortaya attı.
07:254 Aralık 2017
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Ergün Penbe bombayı patlattı! ‘Fatih Terim ile…’

Ergün Penbe, yorumcu olarak katıldığı bir spor programında, Galatasaray’ın Fatih Terim ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekibin gün içinde açıklama yapacağını ve takımın başına getirildiğini duyuracağını söyledi.

Unutulmaz sol bek, bir aksilik olmadığı takdirde Fatih Terim’in bir sonraki maçta takımın başında maça çıkacağını da belirtti.

(Milliyet)

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Etiketler
Ergün Penbe fatih terim galatasaray
Son güncelleme: 07:33 | 04.12.2017
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