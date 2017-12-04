Diego Lugano futbolu bıraktı!
Fenerbahçe formasını 2006-2011 tarihleri arasında giyen Diego Lugano, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.
Futbolculuk kariyerinde agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Lugano’nun veda sırasında duygusal anlar yaşadı.
Sao Paulo’nun evinde Bahia’yı konuk ettiği ve 1-1 beraber kaldığı maçın ardından Uruguaylı defans oyuncusu, taraftarlar ve takım arkadaşlarının sevgi gösterileri sırasında duygusal anlar yaşadı.
Fenerbahçe ile 2006-2011 yılları arasında 188 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 28 gol atıp 5 de asist yapan Uruguaylı oyuncuya hırslı futboluyla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı. Maç sonunda taraftarlar ve takım arkadaşları sevgi gösterilerinde bulundu.
Maç: 296
Gol: 37
Asist: 7
Milli maç: 88/8 gol
Sarı kart: 112
Kırmızı kart: 9
Muito obrigado por tudo, @DiegoLuganoOk!!! pic.twitter.com/OIXPu3dbo4
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 3 Aralık 2017
Ídolo, companheiro e exemplo!https://t.co/jZAVIpAU92 pic.twitter.com/M5YCA0eN1b
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 3 Aralık 2017