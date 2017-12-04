CANLI | Trabzonspor – Antalyaspor | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Zorlu maçın canlı anlatımı 'Skor'da olacak...

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Trabzon’daki maç saat 20:00’de başlarken, zorlu mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

beİN sports 1 ekranlarından naklen izlenebilecek olan mücadeleyi ‘Skor’ farkıyla dakika dakika takip edebileceksiniz.

İŞTE İLK 11’LER

TRABZONSPOR: Onur, Durica, Tomas Hubocan, M.Akbaş, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N’Doye

ANTALYASPOR: Ferhat ,Celutska, Chico, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Vainquer, Maicon, Deniz, Eto’o

MAÇ KADROSU

SAVUNMADA 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11´inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, savunma hattında sakatlığı bulunan Uğur´un yerine Hubocan´a, Mas´ın yerine ise Mustafa Akbaş´a ilk 11´de görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Batuhan, Uğur ile Sosa´nın yanı sıra genç oyuncular Abdurrahim ve Uğurcan 21 kişilik kadroda yer almadı.

ÇALIMBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

2017-18 sezonuna Antalyaspor´un başında başlayan ancak ligin 5´inci haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Antalyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay, bu kez eski takımına karşı Trabzonspor´un başında görev aldı.

LUCESCU DA MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da Trabzonspor – Antalyaspor karşılaşmasını izlemek için Şenol Güneş Spor Kompleksi´ne geldi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor´un Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu taraftarlar bu maçta da tribünlerin büyük bölümünü doldururken, karşılaşma öncesi de futbolcuları tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmayı az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

‘ENGEL OLMA DESTEK OL’ PANKARTI

Futbolcular maç öncesi sahaya Dünya Engelliler Günü´ne dikkat çekmek için `Engel olma destek ol´ yazılı pankart ile çıktı.