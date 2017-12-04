CANLI İZLE: Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle! Trabzon Antalya maçını canlı yayınlayacak kanallar!

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izleme linki ve kanalları yurt dışında yaşayan taraftarlar tarafından aranıyor. Trabzonspor ligde 19 puan toplarken, Antalyaspor ise 13 puan toplayabildi. İşte Trabzonspor Antalyaspor maçını canlı yayın ile izlenebileceği kanallar listesi...

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlacak kanallar listesi merak ediliyor. Maçı kaçırmak istemeyen taraftlarlar Trabzonspor Antalyaspor maçının saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Karadeniz ekibi ve Akdeniz ekibini karşılaştıracak bu önemli maçın detayları…

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı aşağıda verdiğimiz linkten Trabzonspor Antalyaspor maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Sakıb, Celutska, Charles, Nasri, Vainqueur, Chico, Eto'o, Maicon, Deniz Kadah.

Antalyasporumuz, Trabzonspor maçına Antalya forması ile çıkacak. Kalecimiz, yeşil formasıyla sahada olacak. #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/Y1iBb4rrdJ — Antalyaspor (@Antalyaspor) 4 Aralık 2017

ONAZI'YE 5 MİLYON EURO İDDİASI!

Trabzonspor'da orta sahasının önemli isimlerinden Ogenyi Onazi’ye Marsilya’dan 5 milyon Euro’luk teklif geldiği iddia edildi. Bordo-Mavililer’in Fransız ekibinin Nijeryalı ön libero için yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edilirken, son kararı Rıza Çalımbay verecek. Kucka’nın sağlığına kavuşması nedeniyle Onazi’nin gözden çıkartılabileceği ifade edildi.