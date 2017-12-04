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CANLI | Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
19:094 Aralık 2017
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CANLI | Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor’u ağırlıyor.

Saat 20:00’de başlayan olan maçı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.

BeİN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı ‘Skor’ farkıyla anbean takip edebileceksiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMIAlanyaspor – Kayserispor

 İŞTE İLK 11’LER:

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, N’Sakala, Welinton, Fofana, Sackey, Cenk, Efecan, Emre Akbaba, Emre Nefiz, Taha, Lungu

KAYSERİSPOR: :Lung, Lopes, Atila, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Badji, Güray, Mendes, Deniz, Umut

MAÇ BAŞLIYOR

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor kayserispor
Son güncelleme: 21:14 | 04.12.2017
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