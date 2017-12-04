CANLI | Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor | İkinci yarı oynanıyor…
Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor’u ağırlıyor.
Saat 20:00’de başlayan olan maçı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.
BeİN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı ‘Skor’ farkıyla anbean takip edebileceksiniz.
İŞTE İLK 11’LER:
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, N’Sakala, Welinton, Fofana, Sackey, Cenk, Efecan, Emre Akbaba, Emre Nefiz, Taha, Lungu
KAYSERİSPOR: :Lung, Lopes, Atila, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Badji, Güray, Mendes, Deniz, Umut
MAÇ BAŞLIYOR
Son güncelleme: 21:14 | 04.12.2017