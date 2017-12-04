Böyle iğrenç taraftar görülmedi! Tribüne tuvaletini yaptı!
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere 1. Ligi takımlarından Sunderland’ın tribünlerinde futbol sahalarında görülmemiş bir olay yaşandı. Sunderland’in Reading’e 3-1 kaybettiği karşılaşmada bir taraftarın tribünlerde tuvaletini (büyük) yaptığı görünütüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Sunderland taraftarı bu ‘iğrenç’ hareketin ardından ‘Stadium of Light’tan dışarı atıldı. Maç sonrası duruma tanık olan Sunderland taraftarları seri tweet’ler atarak olayı detaylı şekilde anlattı.
“Pantolonunu bileğine kadar indirdi, eğildi ve yaptı. Etrafındaki herkes kaçtı ama o pantolonu geri çekip ayakta durmaya devam etti. Daha sonra görevliler geldi ve adamı götürdüler. Önündeki sırada oturan kişi öğürmeye başladı ve kustu.”
Tribündeki istenmeyen görüntünün yanı sıra Sunderland’in Championship Ligi’ndeki görüntüsü de çok parlak değil. Chris Coleman’ın öğrencileri Lig’de sondan ikinci sırada yer alıyor.
Birkaç ay önce Wembley’de oynanan Premier Lig maçında iki Tottenham taraftarı plastik bardağa tuvaletlerini yapıp bardağı rakip takım taraftarların olduğu bölgeye fırlatmıştı. Taraftarlar ömür boyu maçlara girememe cezası almıştı.