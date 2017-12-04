Beşiktaş Başkanı Fikret Orman taraftara seslendi! ‘Leipzig maçına gelmeyin’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray zaferinin ardından Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ'a özel açıklamalar yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün patronu şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi, “Bu mutlu tabloda herkesin emeği var. Hocamızdan, tesis çalışanlarına kadar herkesi kutluyorum. Soyunma odasında çok güzel bir kutlama yapıldı. Bu takımla gurur duyuyorum. Hepsi pırlanta gibi çocuklar” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman önceki akşam ezeli rakipleri Galatasaray karşısında elde edilen 3-0'lık derbi zaferini Milliyet'e değerlendirdi. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Başkan Orman, “Bu mutlu tabloda herkesin emeği var. Şu an için sadece üç puan kazandık. Önümüzde kazanmamız gereken daha çok maç bulunuyor. Şampiyonluk tek bir derbi galibiyetiyle gelmiyor ama şu bir gerçek Beşiktaş'a yakışır futbol oynadık. Hocamızı, futbolcularımızı, tesis çalışanlarını, yönetici arkadaşlarımı, taraftarları özetle tüm camiayı kutluyorum” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana prensip olarak soyunma odasına gitmemeye dikkat eden ancak Galatasaray maçından sonra teknik heyet ve futbolcuların derbi sevincine ortak olan Fikret Orman, “Sağolsun çocuklar davet etti. Hem sahada hem de soyunma odasına çok büyük bir coşkuyla kutlamalar oldu. Ben de soyunma odasından gelen davet üzerine oraya gittim. Teknik heyet ve oyuncuları tebrik ettim. Bu takımın çok daha büyük başarıları hak ettiğini ve bunu başaracak gücümüzün olduğunu da söyledim. Bu takımla gurur duyuyorum. Hepsi pırlanta gibi çocuklar” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, Süper Lig'de ilk devrenin son üç haftasında Kayserispor (D), Osmanlıspor ve Sivasspor'la (D) oynayacakları maçları kazanarak kayıpsız bir şekilde yola devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

‘Leipzig maçına gelmesinler'

Başkan Orman, Devler Ligi'nde Leipzig'le oynanacak maç öncesi taraftarlara uyarılarda da bulundu.

Porto maçının ardından grupta liderliği garantilediklerini hatırlatan Orman, “Bu maç bizim için artık bir formalite oldu. Tabii ki kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bu işin bir de tribün tarafı var. Daha önce farklı dillerde gerekli açıklamaları yaptık. Buna rağmen Leipzig tribünlerinden bilet bulan ve maça gelmek isteyen taraftarlarımızın olduğunu duyduk. Onlara bir kez daha şunu söylemek istiyorum; biz bir aileyiz. Yöneticisinden taraftarına kadar Beşiktaş'ın başarısı için emek harcıyoruz. Leipzig maçına gitmeyerek, kulübe katkı sağlayabilirler. Sadece bu sene değil, her sene Şampiyonlar Ligi'nde var olmak istiyoruz. Beşiktaş'ı böylesi büyük hedeflerden uzaklaştıracak eylemlerin içerisinde bulunmamamız gerekir” diye konuştu.

Mehmet Demirkol: Allah aşkına siz de bir şey yapın! Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku