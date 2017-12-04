BeIN Sports, Pascal Nouma’nın hareketi nedeniyle Galatasaray’dan özür diledi

Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma, BeIN Sports yayınında Galatasaray taraftarlarına yönelik çirkin hareketler yaptı.

Beşiktaş – Galatasaray maçı öncesinde Pascal Nouma, gazeteci Alexandre Ruiz ve eski futbolcu Eric Abidal’le birlikte yorumculuk yaptı.

Nouma ve Fransız spiker arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

Nouma Fransız spikerden Galatasaray taraftarlarına el hareketi yapmasını istedi.

Beşiktaşlı eski futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada kısa zamanda yayıldı.

Pascal Nouma`dan derbi mücadelesinde çirkin hareket Beşiktaş'ın eski futbolcusu taraftarın sevgilisi Pascal Nouma, Beşiktaş-Galatasaray derbi mücadelesi öncesinde BeIN Sports Fransa'nın canlı yayınında çirkin bir hareket yaptı. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu olaya büyük tepki gösterdiler.

BeIN SPORTS Genel Yayın Yönetmeni Florent Houzot, dün akşam Pascal Nouma'nın maç önü programında kullandığı sözler ve yaptığı çirkin hareketten ötürü Galatasaray Spor Kulübü'nden ve taraftarlarından özür diledi.

Touzot, resmi olarak üzüntüsünü bildiren açıklamayı da Galatasaray Kulübüne e-posta yoluyla paylaştı.

Açıklama şöyle denildi: “beIN Sports, derbi maçında #GameOfTheWeek programına konuk olarak gelen Pascal Nouma'nın, yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters olan, davranış ve sözlerini hiçbir şekilde tasvip etmemektedir. Bu vesileyle Galatasaray Kulübü ve taraftarlarından özür dileriz”

(CNN Türk)

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