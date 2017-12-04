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Bayern Münih’in yıldızından Yunus Malli’ye övgü

Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Mats Hummels, Wolfsburg’un Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 ile geçtiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan milli futbolcu Yunus Mallı hakkında övgü dolu sözler kullandı.
16:394 Aralık 2017
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Bayern Münih’in yıldızından Yunus Malli’ye övgü

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Wolfsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Yunus Mallı oldu. 90 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımının ilk golünü atarken, Daniel Didavi'nin attığı ikinci golün de asistini yaptı.

03 Aralık 2017 Wolfsburg`u Yunus Mallı taşıdı Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Wolfsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Mallı 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. İlgili Haberi Oku

Hummels kayıtsız kalmadı

Yunus Mallı'nın bu etkili oyunu karşısında Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Hummels de kayıtsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Alman futbolcu, “Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı. O pası atmak için dahice bir yol” ifadelerini kullandı.

Etiketler
bayern münih Matts Hummels Yunus Malli
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